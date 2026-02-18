今日18日は低気圧や前線の近づく北日本や北陸を中心に、午後は荒れた天気になるでしょう。局地的に雪や雨、風が強まり、雷を伴う所もありそうです。夜の帰宅時間帯は天気の急な変化にご注意ください。今日18日は寒さが緩みますが、明日19日は再び寒くなるでしょう。

今日18日午後は日本海側から荒天 雪・雨・風強まる

今日18日、日本海を前線を伴った低気圧が発達しながら北東へ進む見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む一方、寒冷前線の通過後は上空に強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





低気圧や前線に近い北日本や北陸を中心に、午後は荒れた天気になるでしょう。昼過ぎ以降は次第に雨や湿った雪が降り、夜は広く雪になりそうです。局地的に雪の降り方が強まり、雷を伴う所もあるでしょう。帰宅時間帯は落雷や竜巻などの突風、ひょうなど天気の急な変化にご注意ください。また、明日19日明け方にかけては、日本海沿岸を中心に風が強まり、吹雪で見通しが悪くなる所もあるでしょう。今夜から北海道の日本海沿岸では暴風警報や暴風雪警報が発表される可能性があります。海沿いを車で走行する際は十分な注意、警戒が必要です。明日にかけて、積雪の多い所では再び積雪が増加し、なだれも発生しやすくなります。山の急斜面などにはむやみに近づかないように注意が必要です。

明日19日午前中にかけて雪続く 晴れる所も再び寒さが戻る

明日19日は日本海側の雪や風は次第におさまるでしょう。北陸や東北の日本海側は明け方まで雪や風、雷にご注意ください。北海道は昼頃まで雪が続き、ふぶく所もありますが、午後は次第にやむでしょう。

関東から西の各地は広い範囲で晴れる見込みです。太平洋側を中心に記録的な少雨となっていますが、明日19日も空気の乾燥が続きます。火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。



今日18日は寒さが緩みますが、明日19日は再び寒くなるでしょう。最高気温は、札幌でマイナス1度と真冬日となり、仙台や金沢は5℃に届かず、東京や名古屋、大阪は10℃から11℃くらいです。冬物のコートが手放せない寒さです。暖かくしてお出かけください。



この先の寒暖差は激しく、3連休は関東から西の地域で一気に20℃前後まで上がるでしょう。急な気温の上昇で、花粉の飛散が本格化しそうです。積雪の多い所ではなだれや落雪など融雪による事故にご注意ください。