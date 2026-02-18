990万円、待望のベーシックモデル登場

マセラティのミドルサイズSUV、『グレカーレ』。2022年の発表以来、普段使い出来るイタリアンプレミアムとしての評価が高まっているシリーズに昨年8月、魅力的なベーシックグレードが追加された。今回の試乗車、車両価格990万円の『グレカーレ・エッセンツァ』である。

円安の影響をもろに受ける近年の輸入車シーン。しかも本国における価格自体が1割2割というレベルでグングンと上がっている。そんなタイミングで車両価格を抑えることは簡単ではないだろう。何しろブランドは、モデナの名門マセラティなのだから。



1000万円を切ってきたベーシックグレード、『マセラティ・グレカーレ・エッセンツァ』。 佐藤亮太

1000万円を切るためにレンタカーのような簡素な仕立てになっていたら拍子抜け。かといってオプションてんこ盛りでお買い得感がぼやけてしまってもガッカリなのである。

試乗車のボディカラーは『ネロ・テンペスタ』と呼ばれるメタリックブラックだった。エッセンツァ用意されるカラーリングは4種類で、基本のビアンコ（ソリッドの白）以外の3色はオプション（21万円）扱いとなる。

ということで、いきなり1000万円を少しだけ超えてしまったわけだが、『ネロ・グリージョ』と呼ばれる黒基調のレザーでダッシュやドアインナーまでトリムされた室内は、マセラティらしさに溢れている。コクピット中央に据えられた上下2枚のモニターも、グラントゥーリズモ等と同じものが備わっていた。

簡素ではなく軽快、新たな走りの個性

さっそくステアリング上の青いボタンでエンジンを呼び覚ました。

エッセンツァのパワーユニットは2L直列4気筒ターボで、最高出力は300ps。48V駆動のBSG（ベルト駆動スタータージェネレーター）を備えたマイルドハイブリッド（MHEV）ユニットなのだが、それに加えeブースターと呼ばれる電動コンプレッサーも追加されており、ターボの働きをアシストする。



4気筒モデルのグレカーレに宿っているのは、スタイリングから想像できる以上の軽快さ。 佐藤亮太

走り出しは、ターボというより4L自然吸気エンジンのような図太いトルクが感じられた。スロットルをさらに強く踏み込むと、硬質な排気音とパワー感がきれいにシンクロし、マセラティらしいスポーティな走りの世界が現出する。

この4気筒ターボはレブリミットこそ5500回転と低めだが、1920kgの車体をストレスなく走らせることができる。4気筒モデルのグレカーレに宿っているのは、スタイリングから想像していた以上の軽快さだ。

以前試乗したネットゥーノV6搭載の『グレカーレ・トロフェオ』と比べると身のこなしが明らかに軽く、路面からのフィードバックの解像度も高い。これは110kgという車重の差だけではなく、足まわりの構造も関係しているはずだ。

トロフェオは、エアサスと21インチのタイヤによるしっとりとして重厚な乗り味。対するエッセンツァは、コイルスプリングと19インチホイール＋マッド&スノータイヤの組み合わせで、これが走りの個性を決定づけている。そう、エッセンツァはベーシックというより、ライトウェイトスポーツのような走りでドライバーを魅了する存在なのである。

スポーツ性能とラグジュアリー感の両立

現行マセラティのモデルラインナップは、スーパースポーツの『MCプーラ/MCプーラ・チェロ』、2＋2クーペの『グラントゥーリズモ/グランカブリオ』、そしてSUVのグレカーレと決して多くはない。だがグレカーレはネットゥーノV6と直4MHEVモデルの巧みな作り分けにより、異なる用途と質感を楽しめるモデルに仕立てられている。

また、直4MHEVを搭載したグレカーレの中でも今回試乗したエッセンツァは、ドライブモードの切り替えやステアリング上のスイッチで操るACC、インフォテイメントといった基本性能をひととおり網羅したうえで、マセラティらしさの核となる部分もちゃんと備わっている。



『ネロ・グリージョ』と呼ばれる黒基調のレザーでトリムされた室内。 佐藤亮太

それはつまり、『レーシングカー由来のスポーツ性能』と『貴族的なラグジュアリー感』というふたつの伝統的なキャラクターだ。

実用的な荷室やリアシートを備え、ボディサイズはBMW X3あたりと同等なグレカーレ。基本的な枠組みは、現代のスタンダードともいうべきドイツ・ブランドのそれに倣っている部分があるように思う。だが、超高速のスタビリティに重きを置くライバルと比べれば、マセラティのそれは見た目の美しさや触れた時の質感、そしてドライブフィールに込められた躍動的な感覚に決定的な違いがある。

1台のファミリーカーで普段使いからクルマ好きの欲求までをカバーしたいのであれば、グレカーレ・エッセンツァを選択肢に含めるべきだろう。