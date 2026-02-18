お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が１８日、喉の不調のため休養すると所属事務所が発表した。

所属事務所は公式ＨＰで「医師および本人と協議のうえ、約３週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました。休養期間中は医師の指導のもと、発声を控え、回復に努めてまいります」としている。

発表前日の１７日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」では、同局「あちこちオードリー」のプロデューサーでもある佐久間氏が「自分の番組が大ピンチがあって。オードリーの若林君、１週間声が出なくなって。『あちこちオードリー』の収録が２回、そこにぶつかった」と明かした。

オードリーがＮＦＬの仕事で海外にいくため、スケジュールを詰めて２回収録３本撮りをすることとなったが「全部若林君がいない」というまさかの事態。「春日が、『もし大変なら、そこ、佐久間さんやってくれないか？』って。ＭＣをプロデューサーがやるって意味が分からない」と苦笑い。

佐久間氏は「来たゲストで回せそうな人にお願いしようと。最初はＡマッソの加納、次はアルコ＆ピースの平子くん。でも３本目がフリートークで木村昴くんがゲストだけど聞き出す人がいない」という大ピンチに。

「春日はそういう人じゃない。いい意味でも悪い意味でも人に興味がない。インタビューができない」と、春日に若林の役割はムリと判断。「悩みに悩んで、当日電話してパンサー向井くんがたまたま来れて。代わりにやってもらった」と内幕を明かしていた。

伊集院は「いないとより分かる若林くんのありがたみ」としみじみしていた。