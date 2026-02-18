テレビ朝日系「徹子の部屋」が１６日に放送された。

ＭＣの黒柳徹子は、この日のゲストを「１８歳でアイドルデビュー。俳優としてもご活躍ですが。現在は会社経営者、東大大学院での研究者、さらに大学教授と何足わらじを履いているか分からない方」とアナウンス。いとうまい子を紹介した。

いとうは１９６４年８月１８日生まれ。愛知県名古屋市出身。８２年、ミスマガジンコンテストの初代グランプリを獲得し、翌年にシングル「微熱かナ」でデビュー。８４年、ＴＢＳ・ＭＢＳ系ドラマ「不良少女とよばれて」のヒロインを演じ、ブレークした。

黒柳が「４５歳で早稲田大学の通信制にお入りになった」と聞くと、いとうは「大学に入る時は、お世話になった方とか、世の中の全ての方に恩返しがしたいという思いから、何か恩返しできるものを探しに大学に行こうと思いまして。そのときに考えたのが、予防医学を学んで、多くの方に予防の大切さを知ってもらいたいなと」と述懐。

つづけて「けれども、大学３年生になるときに、ゼミっていう研究室を選ばなきゃいけないんです。で、そのときに、予防医学を取りたかったんだけれども、先生が定年退職してしまうということで、取れなくなってしまいまして。どこかないかな？って、２０歳の現役の大学生の子に相談をしましたら『すごく人気のあるいいゼミがあるからどうですか？』って言われたのが、ロボット工学だったんです」と話した。

いとうは、大学院で「修士課程ではロボットをやっていたんですけれども、博士課程は基礎老化学、アンチエイジングの方のカロリー制限模倣物の探索というのをやってまして。カロリー制限をすると、寿命が伸びるというより健康寿命が伸びるっていうのが…。人間以外の動物ではもう報告がされているんですね。ただ、カロリー制限をするって言っても、食べないでいくとか難しいですよね。ある食品の中の化合物に、それを食べるだけで、細胞が『あれ？カロリー制限してるんじゃない？』って思わせる成分があるんです。それをずっと探す旅を続けていました」と説明。

昨年４月からは大学教授として教壇にも立っており「情報系イノベーション専門職大学と言いまして。私が教えているのはヒューニング学というものを教えてまして。所属されている教授陣がみんな経営者のプロなんですね。だから、経営じゃなくて、もっと違うことを教えてあげたいなという思いからヒューニングを。ヒューマン…、人をチューニング。人っていろんな摩擦とか、人間関係とか、プレッシャー、いろんなことで心を痛めていきます。そんなときにどうやって自分らしさを取り戻していくか。そういう所のスキルを教えています」と話していた。