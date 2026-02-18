演歌歌手の藤あや子（64）が、同じく演歌歌手の坂本冬美（58）とともに“女子会”を楽しんだ様子を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

2017年4月9日に再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、「いい夫婦の日」とつづったグラスを合わせる乾杯ショットや、2人分の手料理が並ぶ食卓など、ほほえましい日常の様子をSNSで公開してきた。

また、公私ともに親交のある坂本とのオフショットもたびたび紹介しており、“女子旅”で韓国へ行った様子や、坂本のデビュー記念日をサプライズでお祝いした写真なども披露している。

坂本冬美と“女子会”開催

16日の投稿では、「至福の時間。女子会ディナー」とつづり、坂本ら4人で“女子会”を開いたことを報告。「まだまだ寒いですが、春のお花に囲まれてピース。楽しく美味しいお食事会でした」と、笑顔で写る写真も公開した。

この投稿には「気の置けない友達でのお食事！最高でしたね！」「心がほっこりしました」などのコメントが寄せられている。