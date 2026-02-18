『今日好き』偏差値71の“才女”たまきがCM初出演 新しい「進研ゼミ 高校講座」の魅力伝える
ベネッセコーポレーションが提供する「進研ゼミ 高校講座」は、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』とのタイアップによる新Web CM「神だよなぁ！」篇を、20日より公開する。
【動画】たまきが自分の殻を破る！「進研ゼミ 高校講座」新Web CM
「進研ゼミ 高校講座」は26年度より新講座の開講・フルリニューアルを予定しており、現在先行入会者を受け付け中。新講座ではAIを活用した学習体験を提供し、先行入会特典として新機能の一部を体験することができる。
同CMでは、同世代から高い支持を集め、自身も現役高校生として勉学に励む今井環希を起用し、「進研ゼミ 高校講座」の世界観および新機能の特長を印象的に描く。
同CMのテーマはReBorn。フルリニューアルを迎える新しい「進研ゼミ 高校講座」と、CM初出演となる今井。その“新しい一面”の誕生を重ね合わせ、「生まれ変わり」を象徴的に描いている。『今日、好きになりました。』とのタイアップでありながら、あえて恋愛文脈に寄せず、進研ゼミと出演者それぞれの“新しい一面”を描く点が特長。印象的な演出やフレーズを通して、従来の学習サービスのイメージを刷新し、「新しい進研ゼミ」を直感的に伝えるだけでなく、爆発を背景に叫ぶ「新しい今井環希」の表情にも注目だ。
■今井環希 コメント
この度、初めてのCM撮影・出演をさせていただきました！この案件をいただくことができて、とってもうれしい気持ちでいっぱいです！初めは緊張や普段慣れないことに挑戦する場面で難しいなと思う事もありましたが、温かい現場に支えられ、自分の殻を破って私自身の勉強への思いを「等身大」で表現することができたんじゃないかなと思います！受験生や高校生の皆さんに、希望や勇気が届く作品になっていればいいなと思います！
■CM監督：セトタカアキ氏 コメント
CMのテーマ「ReBorn」ということで、真面目に勉強している今井さんと、神が会話をするという世界観のもと、「（進研ゼミは）神だよなぁ！」と心の底から思った瞬間に、爆発する。という進研ゼミさんのCMでは、過去おそらくない（絶対ない）表現にトライしてみました。爆発シーンを撮影する際、今井さんが精一杯心の底から「神だよなぁ」と叫んでくださり、スタッフ・クライアントから盛大な拍手が巻き起こったのが印象的でした。進研ゼミさんも学習にAIを取り入れるなど、新しい取り組みを積極的に行われております。今回のCMが多くの方に、進研ゼミさんの新しい学習方法が知っていただくきっかけになれば幸いです。
