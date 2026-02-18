元テレビ朝日アナウンサーで、現在はフローリストとして活躍する前田有紀さん（45）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。現在の仕事について語った。

この日のテーマは「セカンドキャリア」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「前田ちゃんはお花屋さんやり始めてどのくらいだっけ」と振られると、前田さんは「10年以上たっていまして」と打ち明けた。

「もともとはテレビ局のアナウンサーを10年やっていたんですけれども、辞めてしまって。一から花屋で修行を積んで、今は花屋さんを、（東京・）表参道と（神奈川・）鎌倉で2店舗経営しています」と説明した。

上田は「アナウンサーやってた時に、お花屋さんやりたいっていうのはもう思っていた？」とも尋ね、前田さんは「漠然としていて。自然にかかわる仕事がしたいなと思っていたんですけど」と応じた。

「いろんなことがきっかけで。東日本大震災とか。人生って一度きりなんだなということを痛感して、好きなことを仕事にしてみたいと思って、思いきって転職しました」と説明。

勇気がいると言われ「本当に不安もあったんですけれども、今は本当に転職して良かったなと思っていて。毎日凄く充実してますね」と声を弾ませた。

上田は「じゃあ俺と一緒にやってた番組とかつらかったんだ」とツッコんで笑わせ、前田さんは「いやいや、そんなことないんですよ」と手を振ってにこやかに否定した。