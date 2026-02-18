【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝浜口真実】１９５６年コルティナダンペッツォ冬季五輪アルペンスキー男子回転の銀メダリストで、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）名誉委員の猪谷（いがや）千春さん（９４）が１７日、当時日本選手団が宿泊していたコルティナダンペッツォのホテルを訪れ、７０年前の思い出を振り返った。

猪谷さんは冬季五輪日本勢初のメダリストで、アルペンスキーでは今でも日本人唯一。今回はＩＯＣの会議に合わせてイタリアを訪れ、ミラノ・コルティナ冬季五輪の開催地でもあるコルティナダンペッツォにも足を延ばした。

当時のホテルの経営者の娘であり、同じ五輪にフィギュアスケート選手として出場したマヌエラ・アンジェリさん（８６）とも７０年ぶりに再会。一緒に当時のホテルを訪れ、猪谷さんは「大会期間中はここからスキー場に通った。彼女のご両親にみんなとってもよくしていただき、アットホームな気持ちで大会にも出られた」と日本がミーティングなどに使っていた応接間で思い出話に花を咲かせた。

アンジェリさんの父親はボブスレーの選手として１９４０年に開催が予定されていた札幌冬季五輪を目指していた。戦争の影響で開催権を返上して大会が幻となったが、父の日本への思いは強かったという。アンジェリさんが「父は日本選手団を迎えるのをとても幸せに思っていた」と明かすと、猪谷さんは初めて聞いたエピソードに驚いていた。

長い時を経て思い出の地で会い、猪谷さんは「７０年後に２人とも元気で再会できるなんてめったにないこと。これがスポーツの醍醐（だいご）味」と話した。