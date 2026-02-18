¡Ö»ä¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×£Ç¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ëÂçÃÀÏª½Ð¥Ó¥¥Ë¿åÃå¤ÇÌä¤¤¤«¤±¡ÖÀµ²ò¤Ï¡Ä¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎüâÌî¿¿±û¡Ê22¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤À¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢G¥«¥Ã¥×¤Î¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¿å¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¤¨¤¯¤Ü¤òÎ¾¼ê¤Ç»Ø¤µ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖÀµ²ò¤Ï¡¢¾Ð·¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë»Ñ¤â¡Ö¤¿¤¯¤µ¡¼¤ó¡ª¡ª¡×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¿å¿§¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢¡Ö¤³¤Î¥ï¥ó¥Ô¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤è¤ó¡×¤Èµ¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ä¡¢¸ø±à¤Î¥·¡¼¥½¡¼¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¨¤í¤¹¤®¡×¡Ö¥Þ¥Â¤ÇÌµÅ¨¡×¡ÖÌÜ¤¬åºÎï¤Ê¤È¤³¤í¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÃÏµå¾å¤Ç°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
üâÌî¤ÏÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£TikTok¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤¡£¥Ð¥¹¥È¤ÏG¥«¥Ã¥×¡£¼ñÌ£¤Ï¶Ú¥È¥ì¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÆÃµ»¤Ï½ÀÆð¡¢·õÆ»¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤ò¤¨¤¯¤Ü¤Ë¶´¤à¤³¤È¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥¤¥Á¥´¡£¿ÈÄ¹153¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿B¡£