子どものいじめが深刻化し、学校に相談しても改善しない場合、親だけで対応するのは困難です。暴言や誹謗中傷が続き、登校できなくなるケースでは、証拠の残し方や学校の対応義務、加害側への法的請求など専門的な判断が必要になります。弁護士に相談することで、具体的な解決策や取るべき手続きが明確になり、子どもと家族を守るための適切な対応につながります。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、子どものいじめ問題への対応について、林雄大弁護士に解説していただきました。

いじめの状況が改善せず、法的措置を検討

相談者の子ども（小学5年生）は学校でいじめを受けており、現在登校できない状態が続いています。もともとのきっかけは些細なトラブルでしたが、この件はすでに担任教師が間に入り、解決しています。

ところが、このトラブルに直接関係のなかった生徒Aが経緯を聞いたことを機に、相談者の子どもに対して暴言を繰り返すようになりました。クラスのLINEグループでも誹謗中傷が投稿されているとのことです。

生徒Aは以前、相談者の子どもとトラブルになっており、その頃から本人がいない場面で「仲間はずれにしたい」「一生学校に来るな」「死ね」といった暴言を口にしていたようです。

相談者の子どもは繰り返される暴言に耐えられず、登校を控えるようになりました。相談者が心療内科に連れて行ったところ、急性ストレス反応と診断され、診断書も発行されています。

その後、担任教師および校長の同席のもと、生徒Aと、共に暴言を行った生徒Bから謝罪の場が設けられ、家族にも連絡が入りました。

生徒Bの保護者はすぐに謝罪の意思を示した一方、生徒Aの保護者からは連絡がなく、その後も生徒Aは下級生に対して子どもの悪口を広める行為を続けています。

相談者としては当初、事態を大きくせず学校内での解決を望んでいましたが、状況が改善せず、今後さらに広がる可能性も懸念されるため、弁護士への依頼を検討しています。

現在、LINEのスクリーンショットなど、証拠になり得る資料を可能な限り残しています。

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」では次の4点について弁護士に相談しました。

（1）このような場合、弁護士に依頼することでどのような解決が期待できるのか。

（2）学校によるいじめ調査では、具体的にどのような対応が行われるのか。

（3）相手方に損害賠償を請求した場合、どの程度の金額が認められる可能性があるのか。

（4）LINEのスクリーンショットは、どのような方法で保存しておくのが適切か。

（1）弁護士への依頼で期待できる解決策の例

どのような「いじめ」が行われているかにもよりますが、弁護士に依頼することで、民事上（損害賠償請求、警告等）、刑事上（被害届の提出、刑事告訴等）の法的措置を検討することが可能です。

また、いじめ問題に特有の解決方法として、保護者に代わって学校に対して、現在行われているいじめの有無に関する調査を求めることや当該いじめの防止、当該いじめを行っている児童への指導を要求することも可能です。

保護者の方が学校と話し合いを行っているものの、うまく話し合いができていないケースも多々あります。そのような場合に、弁護士が間に入ることで、話し合いをスムーズに行うことが可能になります。

（2）学校によるいじめ調査の具体的な対応

まずは、いじめを受けた本人に具体的な話を聞き、訴えのあったいじめの内容について、正確な内容を把握することからはじめます。次に、内容が把握できたら、周囲の状況や事実関係に関連する資料を確認します。

そして、いじめに関する状況を把握できた段階で、関係者へのヒアリングを行います。当事者へのヒアリングをしても事実関係が明らかにならない場合には、アンケート調査を行うことも考えられます。

（3）相手方に損害賠償を請求した場合に認められる金額の目安

損害賠償は、いじめによってどのような被害が生じているかによって額が変動します。

例えば、いじめによってお子様が亡くなった事案や重大な後遺障害を負った事案では、高額な損害賠償が認められるものもあります。

一方、それ以外の事案では、低額な金額となっている事案もあり、具体的な事案でどれだけ損害賠償が認められる可能性があるかは、弁護士に相談することをおすすめします。

（4）LINE等のスクリーンショットの適切な保存方法

LINEに限らず、スクリーンショットは、「誰が」「いつ」「何をしたのか」が分かるような形で保存しておくことが適切です。例えば、「A君が」「令和8年1月1日に」「B君に死ね、学校に来るなと言った」といったことが分かるように保存しておくことが適切です。

また、当該部分のみではなく、それ以外の会話なども合わせて残しておくことが重要です。

学校には「いじめ防止のための措置」を講じるよう求めるべき

学校は、通報や独自の調査によっていじめが存在する可能性を知った場合、「速やかに」対象となっているいじめについて、その有無や事実関係等を確認する措置を講じなければなりません（法23条2項）。

いじめの事実が確認された場合、学校には、いじめをやめさせ、再発を防止するため、いじめを受けた児童等やその保護者を「支援」し、いじめを行った児童等に対しては「指導」を行い、その保護者に対しては「助言」を行うことが求められています（法23条3項）。

また、いじめを受けた児童等の中には、いじめを行った児童等の存在にストレスを感じる子も多く、調査の結果、いじめの存在が明らかになった場合、学校は、必要に応じ、「いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる」（法23条4項）ことが求められます。

また、本件では、いじめを受けた児童の不登校の期間、被害の程度などによっては、「重大事態」（法28条）に該当するものとして、いわゆる第三者委員会などによる調査を行うことになります。

本件で、生徒Aによる暴言や悪口を広める行為は、いじめ防止対策推進法（以下「法」といいます。）上の「いじめ」（法2条1項）に該当します。そして、被害生徒は登校を控えているとのことであり、いじめの重大事態に該当する可能性があります。

また、重大事態に該当しないとしても、学校に対し、いじめを防止するための措置を講じることを求めていくべきです。

林 雄大

弁護士法人セラヴィ

弁護士