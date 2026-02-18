パパとママが洗濯物を畳んでいると、パパに遊んでほしい姉妹がやってきて……！？パパと姉妹が遊ぶ姿を撮影した動画が、Instagramで話題です。動画に出てくるのは、4歳の長女ちゃんと2歳の次女ちゃん、パパにおんぶされる0歳の三女ちゃん。微笑ましい家族の時間に、「なんだこの幸せな世界は…」「お父さん素敵だなぁ」と多くの反響が寄せられました。



【動画】パパが始めた洗濯物ごっこに姉妹は爆笑！

寝る前の家族時間にママとパパで洗濯物を畳んでいると、遊んでほしい長女ちゃんと次女ちゃんが何度もパパのもとへ……。なかなか家事が進まない中で、パパはふたりを洗濯物に見立てて、畳むふりをする遊びを思いつきました。



三女ちゃんをおんぶしながら、洗濯物の隣にふたりを並べて寝転ばせるパパ。ふたりの顔には、ワクワクとしたうれしそうな笑顔が浮かびます。「もう少し寄せて、シワ伸ばして〜」と、ふたりの体を伸ばすようになでるパパ。



お互いに目を合わせながら、こそばゆくも感じるのか笑いが止まらないふたり。するとすかさず「あれ、なんで横向いてるんだ？」と、パパが長女ちゃんの顔を正面に向け、続いて次女ちゃんの顔も正面に向けて洗濯物ごっこを続けます。



長女ちゃんの腕を持ち「はい、ぺったん」と次女ちゃんの上に置き、次女ちゃんの腕を「ぺったん」と長女ちゃんの上に置くパパ。合体するように置かれた手に、もう笑いが止まらないふたり…！「はい、ぺったん！」と両手をクロスするようにお互いの上に置き、洗濯物ごっこは続きます。



「ここもたたんで〜」と次女ちゃんの足を持ち上げ、「こっちもたたんで〜」と長女ちゃんの足も持ち上げて、ふたりは折り畳まれてしまいました。「さ、じゃあパジャマしまお〜っと！」と、ふたりを包み込み抱き上げようとするパパ…！



すると、ふたりの顔を見て「あれ！？違うじゃん〜」と、くすぐりながら、気が付いたふりをするパパ。パパとの洗濯物ごっこが楽しくて、笑いが止まらないふたり。動画には、家族の楽しい笑い声が響き渡り続けました。



動画を投稿した葉っぱパパさん（＠3happapapa_memo）に話を聞きました。家族との時間を暮らしの中心にするため、会社員からフリーランスへ移行したという、葉っぱパパさん。三姉妹と過ごす、にぎやかな日常をSNSに投稿しています。



ーー250件を超えるコメントが寄せられました。動画の反響について、いかがでしょうか？



「たくさんコメントを頂いて嬉しいです。『我が家でも子供が小さいときにやっていた』『懐かしい』というコメントも多くて、皆さんもやったことあるんだと驚きました（笑）。『我が家でもやってみよう〜』と言っていただける方もいて、同じように別の家庭でもケラケラ親子で楽しむ様子を想像すると…さらに嬉しくなりました」



ーーフリーランスへと環境を変えることにした、きっかけを教えてください。



「元々仕事大好きで、深夜まで仕事するのもいとわないタイプだったのですが、長女、次女と娘たちが生まれて可愛すぎて…（笑）。すぐ成長していってしまう子どもたちとの時間は返ってこないので、この家族の時間を最優先にしたいなと強く感じるようになりました。



サラリーマンだと、主に時間の使い方の自由度に限界があるなと思ったので、独立して自分でコントロールしやすい環境を作ろうと思いました」



ーー環境を変えたことで良かったことは？



「想像通り、子どもの成長が早すぎるので、その刹那の貴重な日々を子どもたちや奥さんの近くで過ごせていることには満足しています。また仕事も会社の後ろ盾がない分、大変な面もありますが、個人で受けている分、明確にお客さんが自分にくれた仕事なのでよりやりがいをもってコミットできるというのも良かった点です」



ーー3人のお子さんの子育てで、大切にしていることを教えてください。



「変に子ども扱いをしすぎず、なるべく対等に扱うことを意識しています。やっぱり子どもたちは、本能的にもママは特別で大切な存在で、ママが笑っていることが家庭円満の秘訣だと思っています。なのでママのストレスをため込みすぎないようにケアすること。あと育児はやっぱり大変なので、自分にも厳しくしすぎないことです（笑）」



何気ないごっこ遊びからうまれた、姉妹の楽しそうな姿とパパから伝わる愛情に多くのコメントが寄せられました。



「パパからもママからもお子さんからも、どの目線からも幸せがあふれてて、見てるだけで私も幸せ」

「こういう遊びが一番幸せで記憶に残る♡」

「なんて微笑ましい光景！素敵なお父さん」

「可愛い、素敵なコミュニケーション♡」



Instagram（＠3happapapa_memo）では、にぎやかで可愛らしい三姉妹とご家族の楽しい日常を見ることができます。



