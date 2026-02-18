「額に？！」人気YouTuber、奇跡的なハプニングを報告！ 「強運すぎる!?」「狙ってもできない神業」
YouTuberでミュージシャンのみのさんは2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。奇跡的なハプニングを報告し、話題となっています。
ファンからは「額に？！」「信じられない」「逆にレア」「強運すぎる!?」「狙ってもできない神業」「切った場所に丁度ウンが降ってて髪回避やん」「幸運が訪れますようにwww」などの声が寄せられました。
「切った場所に丁度ウンが降ってて髪回避」みのさんは「額に鳥のフンが完璧に命中 そんなことありますか？」とつづり、1枚の写真を投稿。額に鳥のフンが付いた自撮りショットも載せています。奇跡的な確率のハプニングに、みのさんも思わず撮影したのでしょうね。
「娘が生まれました！」2025年10月15日には「娘が生まれました！」と報告し、妻で元アイドルの寺嶋夕賀さんと娘との記念写真を投稿したみのさん。クラシカルな雰囲気のすてきな家族写真で、みのさんはスーツを着用しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
