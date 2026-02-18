ライブBPで最速157.7キロを計測

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、米アリゾナ州グレンデールで行われているキャンプで初のライブBPに登板した。いきなり最速98マイル（約157.7キロ）を計測するなど順調な仕上がりを披露。地元メディアは「サイ・ヤング賞争いをすることを知らしめた」と驚きを持って伝えている。

今キャンプ初の実戦形式のマウンドだった。打者4人と対戦して計18球を投げ、安打性の当たりは1本、2つの三振を奪った。先頭のマイク・シアニ外野手には鋭いピッチャー返しを浴びてヒヤリとさせる場面もあったが、その後はテオスカー・ヘルナンデス外野手を遊ゴロに打ち取り、アンディ・パヘス外野手とカイル・タッカー外野手からは連続三振を奪った。

まだ2月中旬にもかかわらず、驚異的な数値を叩き出した右腕に、米メディアも脱帽だ。地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式X（旧ツイッター）で「オオタニは今シーズン、サイ・ヤング賞争いをすることを知らしめた」と投稿。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は「ショウヘイ・オオタニはライブBPで本日98マイル（約157.7キロ）を計測した」と速報した。

SNS上では日米のファンから驚きの声が続出。「まだスプリングトレーニングが始動してから1週間なのに、既にショウヘイは98マイルを投げているの?!」「これから、ぐんぐん速球が上昇していくだろう」「ここにアドレナリン足したら怖すぎる」「大谷翔平さん、この時期に98マイルはちょっとやばすぎんか？」「怪我無くよろしくね」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）