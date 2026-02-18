キャンドゥ“ディズニープリンセス”のパステルカラーグッズ登場！ オーロラ姫のデザインが仲間入り
「キャンドゥ」は、2月19日（木）から、ディズニープリンセスをデザインした新商品を、全国の店舗で発売する。
【写真】立体感がかわいいシールも！ ディズニープリンセス商品一覧
■ラインナップは全39品番
今回登場するのは、時代を超えて愛されるディズニープリンセスの魅力を、宝石をイメージしたデザインで優美に表現したアイテム全39品番。
今回は、シンデレラ、ラプンツェル、アリエル、ジャスミンのデザインに加えてオーロラ姫が新たに仲間入り。ピンクやブルーのドレスを身にまとう姿は、妖精たちによってドレスの色が次々と変わるコミカルでかわいらしいシーンを彷彿とさせるだろう。
そんなディズニープリンセスの魅力が詰まったラインナップには、キラキラの「ストーンシール」のほか、箔押しのサインが華やかな「クリアステッカー」、プリンセスをイメージしたモチーフ付きの「アクリルキーホルダー」、使わない時は折りたたんで付属のポーチに入れて持ち運べる「エコバッグ」など、日常アイテムが勢ぞろい。
毎日をプリンセスと共に過ごせる豊富な商品が多数並ぶ。
