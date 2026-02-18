大和田美帆、10年出演したEテレ番組『チョイス』八嶋智人とともに3月卒業「0歳だった娘が10歳になりました」
俳優の大和田獏＆岡江久美子さん夫妻の長女で、俳優でタレントの大和田美帆（42）が18日、自身のインスタグラムを更新し、俳優の八嶋智人（55）とともに司会を務めているNHK Eテレ『チョイス@病気になったとき』（毎週日曜 後7：00）について、八嶋とともに卒業すると発表した。
【写真】Eテレ『チョイス』卒業を発表した大和田美帆
投稿でショート動画を公開し、「本日も『チョイス』の収録でした」とあいさつ。この日の衣装を説明した。続けて「さあ、『チョイス』も残すところ、あと数回になりまして。あと何回なんだろう…これ出すときにはもう終わってんのかしら」などとコメント。テロップで「3月に卒業いたします」「ええあと何回なんだろう」などと表示。「みなさん健康で、自分のことを大切にしていきましょう！」と呼びかけた。
またコメント欄で「中の動画でさりげなく重大発表しています」「3月で八嶋智人さんと大和田美帆は
チョイスを卒業しますっ！10年間ありがとうございました！」とあいさつ。「0歳だった娘が10歳になりました。本当にいろんなことがあった10年間。思いの丈は最終回のときに」とつづった。
【写真】Eテレ『チョイス』卒業を発表した大和田美帆
投稿でショート動画を公開し、「本日も『チョイス』の収録でした」とあいさつ。この日の衣装を説明した。続けて「さあ、『チョイス』も残すところ、あと数回になりまして。あと何回なんだろう…これ出すときにはもう終わってんのかしら」などとコメント。テロップで「3月に卒業いたします」「ええあと何回なんだろう」などと表示。「みなさん健康で、自分のことを大切にしていきましょう！」と呼びかけた。
またコメント欄で「中の動画でさりげなく重大発表しています」「3月で八嶋智人さんと大和田美帆は
チョイスを卒業しますっ！10年間ありがとうございました！」とあいさつ。「0歳だった娘が10歳になりました。本当にいろんなことがあった10年間。思いの丈は最終回のときに」とつづった。