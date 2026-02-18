サンマルクカフェ創業27周年記念！『チョコクロ』を1個買うともう1個もらえる 2日間限定開催
サンマルクカフェは、3月8日・9日の2日間、『サンマルクカフェ創業祭』を開催する。期間中、『チョコクロ』を1個購入するともう1個もらえる「チョコクロBUY1 GET1 FREE」を実施する。
【写真】チョコクロ“だらけ”の『チョコクロBOX福袋』
同店は、1999年3月8日に東京・銀座に1号店をオープンして以来、全てのパンを店内で手作りし、作りたて・できたてを提供するベーカリーカフェとして現在全国に286店舗を展開し、今年で創業27周年を迎える。
今回、感謝の気持ちを込め、創業日である3月8日と語呂の良い翌日の3月9日（サンマルク）に創業祭を開催。期間中両日11時より、「チョコクロBUY 1 GET1 FREE」を実施する。
また、数量限定で『チョコクロ』が2個入る限定パッケージ「サンマルクカフェ創業祭BOX」も用意。サンマルクカフェ1号店とチョコクロ誕生秘話が描かれた特別なBOXとなっている。
