『HUNTER×HUNTER』新作ゲーム配信開始！完全新規アニメ公開
ブシロードとワンダープラネットは、新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』をリリースさせた。さらに、完全新規アニメーションによるゲームオリジナルムービーを公開した。
同ゲームは個性豊かなキャラクターを操作し、迫りくる大量の敵と戦い抜くアクションゲーム。シンプルな操作で幅広い層が楽しめる一方、パーティー編成や様々なスキルの組み合わせによって戦略的な判断が求められる、奥深い設計になっている。
公開された映像は、ゲームの世界観を忠実に再現したオープニングムービーとなっており、本作のために制作された完全新規アニメーションで構成。なお、同ムービーはゲーム起動時にも視聴できる。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
