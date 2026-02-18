J:COMとLemino、WOWOWオンデマンドは、提供中の「Paramount+」について、各社とも3月末でサービスを終了すると発表している。このうち、J:COMは「4月以降もパラマウント作品を引き続きお楽しみいただけるよう、協議を進めております」としている。

J:COMは、J:COM STREAMで提供中の「Paramount+」について、権利元の都合により3月末でサービスを終了すると発表。Leminoも3月31日をもってサービスを終了すると案内している。

Leminoは月額770円でParamount+を提供中だが、月額課金は2026年3月分をもって終了。ユーザー自身での解約手続きは不要で、2026年4月以降の料金は発生しない。また提供終了に先駆けて、3月1日以降はParamount+の新規申し込み受付を終了する。

WOWOWオンデマンドも3月31日にサービスを終了。同サービスでは2023年11月からParamount+を提供しており「2年以上にわたり、ご視聴いただきました皆様に、心より感謝申し上げます」としている。

なお、3月17日配信開始の「パウ・パトロール」シーズン6・第276話、21日配信の「スタートレック：スターフリート・アカデミー」シーズン1・第10話(最終話)、24日配信の「パウ・パトロール」シーズン6・第277話と「フレンドシップ」についても、3月31日をもって配信終了となる。

Paramount+については、Prime Videoも3月末でのサービス終了を告知済み。これにより国内でParamount+を取り扱っていた4サービスすべてで、3月末にて提供終了となる。