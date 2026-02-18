辺見マリ、娘・辺見えみりと「久しぶりに2人で焼肉」へ 仲良し親子2ショットに「素敵な笑顔」「羨ましいですね」の声
歌手で俳優の辺見マリ（75）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。長女でタレント・辺見えみり（49）との親子ショット写真を公開した。
【写真】「しゃべって！しゃべっちゃった」辺見マリ＆えみり親子の仲良し2ショット
マリは「今夜は久しぶりに2人で焼肉」に出かけたことを明かし、仲良くテーブルに並んだ2ショット写真をアップ。「しゃべって！しゃべっちゃった」といい、親子で充実したひと時を過ごしたことを伝えた。
コメント欄には「母娘で素敵な時間ですね〜 お2人とも素敵な笑顔」「羨ましいですね」「お2人仲良く素敵な雰囲気ですね」との声が寄せられている。
