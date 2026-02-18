“大阪の超お偉いさん”に、コンビ結成3カ月の芸人きむきむ（アイラブ地球）が熱烈スキンシップ！ 出会っていきなり抱きつき、手に自分の頬をすり寄せるなど、距離感が近過ぎるきむきむの行動に、ナインティナインの岡村隆史たちは冷や汗…。

事の発端は、東京のとある商店街の主張によって、大阪の天神橋筋商店街が誇っていた「日本一長い商店街」の座が奪われたこと。これに、大阪の街を知り過ぎる“街並みウォッチャー”ゴリモン氏が、「商店街同士を繋げていいなら、日本一長い商店街は大阪にある！」と対抗！ そこでアイラブ地球は、日本一の座を東京から取り返すべく、ゴリモン氏の説を立証することになった。

ゴリモン氏によると、中央区のせんば心斎橋筋商店街から西成区の津守商店街まで、合計17の商店街が1本で繋がっているらしい。その全長は、なんと約6.5キロメートル。問題の東京の商店街が日本一を主張する、約2.9キロメートルよりもはるかに長い。さっそくアイラブ地球は、大阪の17の商店街に1つになってもらうべく、各商店街のトップへ会いに行った。

その1人が、千日前道具屋筋商店街のトップにして、大阪市中央区の全商店街をまとめる千田会長だ。彼が認めれば、6つの商店街は1つになるため、特にきむきむは必死！ きむきむは、千田会長への挨拶もそこそこに、「ちょっとすみません！」と断りを入れて握手し、ハグをし、また握手と繰り返した。

相方のコウノ・オブ・ザ・イヤーから、「なにしてんの!?」「失礼！」と指摘されると、きむきむは「今、急ピッチで仲良くなっているから！」「今、グッと距離詰めているから！」と返答！ 千田会長の手に頬をすり寄せるきむきむにコウノは、「いや、無理やてそんなん！」「友情って時短じゃないから！」「嫌われるんちゃう逆に。こんなことしたら！」などとツッコミまくり。一方の千田会長は困って笑い、きむきむにされるがままだった。

実は千田会長は、大阪府商店街振興組合連合会の理事長、つまり大阪府の商店街のトップでもあった！ 結果的に千田会長は、日本一奪還に協力してくれることになったが、スタジオでVTRを見守っていた岡村たちは、きむきむの行動にヒヤヒヤ。「ちょっと怖いなぁ」「一歩間違えたら……」「まあまあ危険な絡みを……」「誰か言わなきゃ（＝注意しなきゃ）アカンねんで～」などと苦笑いした。

なお、アイラブ地球が挑んだ「奪還した過ぎる『日本一長い商店街』プロジェクト」は、2月16日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で行われた。

