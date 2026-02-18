MLBデトロイト・タイガースのジャメイ・ジョーンズ外野手（28）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国代表としてプレーする理由を18日までに米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。

ジョーンズは元NFL選手の父アンドレさんと、母で韓国人のミシェルさんの間に生まれた。ただ、父は2011年に脳動脈瘤により42歳の若さで急死。母のミシェルさんが9歳から23歳までの子供6人を女手一つで育ててきたという。

ジョーンズはその後、15年にMLBドラフト2巡目（全体70位）でエンゼルスから指名され、20年にメジャーデビュー。その後、オリオールズやヤンキースなどを渡り歩いたが24年まではメジャーに定着できず、出場わずか69試合にとどまった。

転機が訪れたのは昨季だった。タイガースとマイナー契約を結び、メジャー昇格を勝ち取り72試合で打率・287、7本塁打、23打点の成績を残した。

昨季は母への感謝を込め、26年のWBCで韓国代表としてプレーすることを目標に掲げ、シーズンイン。母だけでなく代理人にも伝え、韓国代表の関係者と連絡を取り、バットにも韓国国旗をペイントしていたという。

ジョーンズは「母は毎日、私たちが不自由なく暮らせていると実感させてくれた。愛されていると感じていた」と母への感謝を口にする。

今月6日に各国のWBCロースターが発表され、ジョーンズも無事に韓国代表入り。その瞬間は「クリスマスの朝の子供のような気分だった」とワクワク感が止まらなかったといい「正直に言って、これは僕が野球で成し遂げた中で最も重要なことの一つだと思う」と母の母国である国を代表してプレーする事に大きな意味を述べた。韓国には行ったことがないものの母が作る韓国料理が大好きで、LAカルビやマンドゥ（餃子）などが好物だ。

韓国は1次ラウンドでC組に入り、日本や台湾などと対戦する。C組の試合は東京ドームで行う予定で、母や2人の姉も観戦するという。

ジョーンズ自身、現在一児の父となり、いかに子育てが大変かと痛感。だからこそ、シングルマザーで子供6人を育て上げた母の偉大さを改めて感じるといい「母は小柄な韓国人女性ですが、彼女の愛はとてつもなく大きく感じられた」とジョーンズ。試合後に母を見たらきっと涙してしまうだろうともこぼした。

メジャー選手という大きな期待や重責もあるが、東京ドームで母のために思い切りプレーする覚悟だ。