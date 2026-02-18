１７日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、芸能界から別の職業に転職したセカンドキャリアを持つ著名人たちが経験を語った。

その中の１人が元テレビ朝日アナウンサーだった前田有紀さん。上田晋也は「お花屋さんになってどれぐらい？」と聞くと、前田さんは「１０年以上経ってました」と振り返り「もともと、テレビ局のアナウンサーを１０年やってたんですけど、辞めてしまって、一から花屋さんで修行積んで、今は花屋さんを表参道と鎌倉で２店舗やってます」と転職の経緯を明かした。

「もともと自然に関わる仕事がしたいと思っていたが、東日本大震災とか経験して人生は一度きり、好きなことを仕事にしたいと思って転職した」という。上田は「アナウンサーを辞めるのは勇気がいったのでは？」と聞くと、前田さんは「不安もあったんですけど、今は転職して良かった。毎日充実している」と笑顔を見せた。

１０年テレ朝社員だったことから、世間の常識はあると思っていたものの、花屋での修行中も「請求書を出してと言われても出し方もわからない。事務作業が本当にわからない。いかに世間知らずで大人になったか（痛感した）」とも振り返っていた。