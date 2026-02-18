お客さんの性別によって態度を変える店員さんもいるようで？ 今回は、男尊女卑のディーラーを撃退した人の話をご紹介します。

支払いは旦那さんに？

「車を買いに一人でディーラーへ行ったときのこと。買いたい車の試乗をしたいと営業の男性に言ったら、『女性にはもっと小さい車がおすすめですよ』と小バカににされました……。『ピンクの軽自動車とかどうですか？』『女性はピンクがお好きでしょう？』とか勝手に決めつけられ……。女が全員ピンクが好きだと思うなよ？

『ご心配なく。運転は得意なので大きな車でも大丈夫です』と笑顔でスルーしましたが、ごちゃごちゃ言ってくるので『免許いろいろ持ってるんですよ。大型特殊免許とか』『仕事ではブルドーザーとか重機の運転手やってます』と言って黙らせました。私が小柄な女だからって、甘く見ないでほしいですね。

その後も『支払いは旦那さんに？』『彼氏に払ってもらう女性もいますよ』などと言ってくる営業マン。残クレでの支払いを勧めてきてイラっとしたので『現金一括で自分で払います』『女でもちゃんと自分で稼いでいますので』『でも、ちょっと〇〇さん（営業マン）とは合わない気がするので、他のお店で買おうかなって思います』と笑顔でハッキリ言って帰りました。なめるのもいい加減にしろよ」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 女性が一人で来店すると「なんか見下されている？」と思ってしまうような接客を受けることもあるそうです。「女性は軽自動車」「色はピンク」なんて決めつけられるとイラっとしますよね……。小柄な女性でも大型車を運転する人もいるし、旦那さんに頼らずとも自分で支払いだってできるのですよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。