タレント薬丸裕英（59）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。朝の情報番組出演をめぐり、大御所タレントに「節操がない」と言われたことを明かした。

薬丸は同局朝の情報番組「なないろ日和！」（月〜金曜午前9時26分）で月〜木曜のMCを務める。番組について「（始まって）13年になります」と話すと、元同局プロデューサーの佐久間宣行氏から「その前はTBSで…」と薬丸が長くMCを務めていたTBS系朝の情報番組「はなまるマーケット」について質問を受けた。

朝の情報番組出演年数について、佐久間氏が「何年やってらっしゃる？」と尋ねると、薬丸は「『はなまるマーケット』が17年半で、『なないろ』が13年なので、今年で30年」と説明。佐久間氏が「30年朝の帯やってるってすごくないですか？」と仰天すると、「Mr．帯って言われてもいいのに、誰も呼んでくれない」と不満げにして笑いを誘った。

一方で「いろいろ言われましたよ」と「なないろ」の出演が始まった当初を回想。「『はなまる』涙涙の大フィナーレで、金曜日に終わったわけです。そしたらその3日後の月曜日の朝、笑顔でテレビ東京で『おはようございま〜す！』って」と、「はなまる」終了直後に「なないろ」が始まったことに苦笑した。

また「堺正章先生が『いやあ、ヤッくんは本当に節操ないね〜！』って」とイジられたと明かしつつ、「いただけたお仕事はありがたくお受けいたします」と頭を下げていた。