容疑者宅前で熱烈タップダンス！“変人刑事”江口のりこのボルテージ上昇に「部屋の中まで聞こえてんのヤバいｗ」＜再会＞

竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』の第6話が、2月17日（火）に放送された。

ヒロイン・岩本万季子（井上真央）の怪しさが増す展開のなか、変わり者の敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）が彼女の家の前でタップダンスを始める様子が描かれ、SNS上の視聴者から「恐怖で草」「最高すぎるわ南良さんw」など続々とコメントが寄せられていた。

（※以下、第6話のネタバレがあります）

【映像】扉越しにも響き渡る南良（江口のりこ）の熱烈タップダンス

◆万季子が任意同行を拒否し…

佐久間直人（渡辺大知）の兄が何者かに射殺された事件について、事件当日の夜は自身が経営する美容室にいたと語っていた万季子。

それでも南良が万季子を怪しみ、彼女の美容室の近くで張り込みをしていると、夜遅くに万季子が雇っている従業員の多村美帆（夏目透羽）が男連れで出てきた。じつは美帆は、店長の万季子に黙って、たびたび夜に店を勝手に使っていたのだ。

そして、南良が美帆にこれまで美容室を使った日を尋ねると、万季子がいたはずの日にちと重なっており、万季子のアリバイが崩れることに…。

南良は翌日、さっそく万季子のもとに出向き任意同行を求めるも、万季子はこれを拒否して扉を閉めた。

すると南良は、ますます怪しさを増す万季子に燃えてきたのか、恒例のタップダンスを開始。場面が万季子サイドに切り替わっても、扉越しから激しいタップ音が鳴り響いていた。

第6話でも変人っぷりを存分に発揮した南良に、SNS上は「唐突のタップ出たw」「部屋の中まで聞こえてんのヤバいｗ」「くせつよ笑」「タップダンスのクオリティ上がってて草」と盛り上がっていた。