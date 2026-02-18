・ＧＳユアサは大幅高、リチウムイオン電池の新工場建設と報道

・ダイナマップが一時Ｓ高、除雪支援システムが「インフラＤＸ大賞」で優秀賞受賞

・リンテックが反発、半導体ウエハー裏面研削工程での厚みばらつきを低減する装置を開発

・テクマトは反発、資本・業務提携先のメドメインを子会社化へ

・第一生命ＨＤが連日の新高値、「責任準備金対応債券」の会計ルール変更案で保険株に資金流入

・ＳＤＳＨＤがカイ気配切り上げ、小型・分散型ＡＩデータセンターの建設事業開始を材料視



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS