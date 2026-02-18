井ノ原快彦が自身のInstagramを更新し、伊勢神宮など三重県を訪れたショットを披露した。

伊勢神宮にもお邪魔して、美味しいもの食べていろいろ観光しました

「訳あって三重県へ。」と含みを持たせた一言と共に、複数枚のプライベートショットを披露した。続けて「伊勢神宮にもお邪魔して、美味しいもの食べていろいろ観光しました。立ち寄った公園で遊んでいたらよつ葉を発見！」と綴り、三重県を楽しんだことを報告した。

黒いTシャツに裏地が赤のベージュのアウター、そしてサングラスをかけたラフなスタイルの井ノ原。写真は、伊勢神宮内宮前のおはらい町にある“伊勢糀ぷりん本舗”前を笑顔で歩いている姿（1枚目）からスタート。名物・赤福を美味しそうな表情で頬張るショット（2~4枚目）、伊勢うどん（5枚目）など、ご当地グルメを堪能したようだ。さらに、津市の鰻屋“大観亭”の店先（6枚目）や遊具のある公園での姿（7・8枚目）を披露。最後は、どこまでも続く海と砂浜を捉えた写真（9枚目）まで。井ノ原が捉えた三重の魅力が鮮やかに切り取られている。

SNSには「お伊勢さん、いいですね」「赤福もうなぎもおいしそう」「食も含め三重を満喫されたんですね」「口を大きくあけて食べている姿が、可愛い」と様々なコメントが集まっている。

