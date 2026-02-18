18日前引けの日経平均株価は5日ぶり反発。前日比686.97円（1.21％）高の5万7253.46円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1250、値下がりは302、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を165.46円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が82.48円、ファストリ <9983>が55.35円、イビデン <4062>が28.75円、豊田通商 <8015>が27.38円と続いた。



マイナス寄与度は66.58円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファナック <6954>が14.37円、住友ファーマ <4506>が6.02円、キッコマン <2801>が5.01円、オリンパス <7733>が4.75円と並んだ。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は精密機器、情報・通信の2業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、その他金融、銀行、建設と続いた。



株探ニュース

