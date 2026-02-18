18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.2％減の1948億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.5％増の1557億円だった。



個別ではＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> など8銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が3.56％高、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> が3.34％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が3.27％高、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> が3.19％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.16％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は5.62％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.63％安と大幅に下落した。



日経平均株価が686円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1069億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1320億4600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が122億3500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が118億2600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が86億8800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が50億7900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が44億4700万円の売買代金となった。



株探ニュース

