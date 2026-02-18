18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数336、値下がり銘柄数220と、値上がりが優勢だった。



個別ではアスア<246A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、シンバイオ製薬<4582>、ＱＤレーザ<6613>がストップ高。デジタルグリッド<350A>は一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、日本ファルコム<3723>、オンコリスバイオファーマ<4588>、パワーエックス<485A>など20銘柄は昨年来高値を更新。ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>、ビーマップ<4316>、プレシジョン・システム・サイエンス<7707>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、ステラファーマ<4888>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、クラウドワークス<3900>、Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ<4178>、ＢｅｅＸ<4270>、サイバーソリューションズ<436A>など12銘柄が昨年来安値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、免疫生物研究所<4570>、Ａｉロボティクス<247A>、ファーストアカウンティング<5588>、ＲＯＸＸ<241A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

