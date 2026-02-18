ETF売買代金ランキング＝18日前引け
18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 106944 7.5 55150
２. <1321> 野村日経平均 12235 40.0 59460
３. <1357> 日経Ｄインバ 11826 -14.3 4411
４. <1458> 楽天Ｗブル 8688 -12.9 65560
５. <1540> 純金信託 7568 -2.3 23050
６. <1579> 日経ブル２ 5079 19.6 593.9
７. <1360> 日経ベア２ 4447 -6.3 108.6
８. <1542> 純銀信託 4021 -11.8 33030
９. <1568> ＴＰＸブル 2664 80.4 886.5
10. <1615> 野村東証銀行 1810 -24.9 642.7
11. <1306> 野村東証指数 1758 -57.2 4005
12. <2644> ＧＸ半導日株 1588 -15.1 3306
13. <2036> 金先物Ｗブル 1486 63.1 212000
14. <1326> ＳＰＤＲ 1258 125.0 69190
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1194 -17.1 84540
16. <1459> 楽天Ｗベア 1170 16.2 179
17. <314A> ｉＳゴールド 985 35.5 357.0
18. <1320> ｉＦ日経年１ 915 -27.5 59250
19. <1489> 日経高配５０ 859 2.3 3290
20. <1329> ｉＳ日経 787 -32.3 5916
21. <2516> 東証グロース 686 318.3 599.5
22. <1328> 野村金連動 663 -25.5 17875
23. <1330> 上場日経平均 638 -53.5 59500
24. <1655> ｉＳ米国株 604 -1.5 756.2
25. <1346> ＭＸ２２５ 595 21.2 59120
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 590 -8.8 391.0
27. <1541> 純プラ信託 557 -5.4 9300
28. <2251> 野村国債Ｄイ 555 -45.7 841.8
29. <1358> 上場日経２倍 524 -5.6 104650
30. <200A> 野村日半導 523 14.2 3230
31. <1651> ｉＦ高配４０ 420 121.1 3070
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 372 -3.4 1105
33. <1398> ＳＭＤリート 359 -78.6 2071.5
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ 352 -21.4 68340
35. <1356> ＴＰＸベア２ 336 -9.9 134.6
36. <2244> ＧＸＵテック 311 4.4 2858
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 287 -64.8 2157.0
38. <2243> ＧＸ半導体 269 -6.9 2959
39. <1571> 日経インバ 261 -7.1 363
40. <1348> ＭＸトピクス 259 -42.3 3951
41. <1308> 上場東証指数 247 -57.2 3955
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 246 -37.4 2021
43. <2510> 野村国内債券 237 415.2 838.4
44. <1673> ＷＴ銀 206 66.1 10295
45. <2865> ＧＸＮカバコ 199 -37.8 1178
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 183 21.2 111
47. <435A> ｉＦ日本配当 182 16.7 2415
48. <453A> ｉＳ米債カバ 175 660.9 798.0
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 174 -52.2 565.0
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 172 -69.3 55320
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 106944 7.5 55150
２. <1321> 野村日経平均 12235 40.0 59460
３. <1357> 日経Ｄインバ 11826 -14.3 4411
４. <1458> 楽天Ｗブル 8688 -12.9 65560
５. <1540> 純金信託 7568 -2.3 23050
６. <1579> 日経ブル２ 5079 19.6 593.9
７. <1360> 日経ベア２ 4447 -6.3 108.6
８. <1542> 純銀信託 4021 -11.8 33030
９. <1568> ＴＰＸブル 2664 80.4 886.5
10. <1615> 野村東証銀行 1810 -24.9 642.7
11. <1306> 野村東証指数 1758 -57.2 4005
12. <2644> ＧＸ半導日株 1588 -15.1 3306
13. <2036> 金先物Ｗブル 1486 63.1 212000
14. <1326> ＳＰＤＲ 1258 125.0 69190
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1194 -17.1 84540
16. <1459> 楽天Ｗベア 1170 16.2 179
17. <314A> ｉＳゴールド 985 35.5 357.0
18. <1320> ｉＦ日経年１ 915 -27.5 59250
19. <1489> 日経高配５０ 859 2.3 3290
20. <1329> ｉＳ日経 787 -32.3 5916
21. <2516> 東証グロース 686 318.3 599.5
22. <1328> 野村金連動 663 -25.5 17875
23. <1330> 上場日経平均 638 -53.5 59500
24. <1655> ｉＳ米国株 604 -1.5 756.2
25. <1346> ＭＸ２２５ 595 21.2 59120
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 590 -8.8 391.0
27. <1541> 純プラ信託 557 -5.4 9300
28. <2251> 野村国債Ｄイ 555 -45.7 841.8
29. <1358> 上場日経２倍 524 -5.6 104650
30. <200A> 野村日半導 523 14.2 3230
31. <1651> ｉＦ高配４０ 420 121.1 3070
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 372 -3.4 1105
33. <1398> ＳＭＤリート 359 -78.6 2071.5
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ 352 -21.4 68340
35. <1356> ＴＰＸベア２ 336 -9.9 134.6
36. <2244> ＧＸＵテック 311 4.4 2858
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 287 -64.8 2157.0
38. <2243> ＧＸ半導体 269 -6.9 2959
39. <1571> 日経インバ 261 -7.1 363
40. <1348> ＭＸトピクス 259 -42.3 3951
41. <1308> 上場東証指数 247 -57.2 3955
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 246 -37.4 2021
43. <2510> 野村国内債券 237 415.2 838.4
44. <1673> ＷＴ銀 206 66.1 10295
45. <2865> ＧＸＮカバコ 199 -37.8 1178
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 183 21.2 111
47. <435A> ｉＦ日本配当 182 16.7 2415
48. <453A> ｉＳ米債カバ 175 660.9 798.0
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 174 -52.2 565.0
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 172 -69.3 55320
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース