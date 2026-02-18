　18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　106944　　　 7.5　　　 55150
２. <1321> 野村日経平均　　 12235　　　40.0　　　 59460
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 11826　　 -14.3　　　　4411
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8688　　 -12.9　　　 65560
５. <1540> 純金信託　　　　　7568　　　-2.3　　　 23050
６. <1579> 日経ブル２　　　　5079　　　19.6　　　 593.9
７. <1360> 日経ベア２　　　　4447　　　-6.3　　　 108.6
８. <1542> 純銀信託　　　　　4021　　 -11.8　　　 33030
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　2664　　　80.4　　　 886.5
10. <1615> 野村東証銀行　　　1810　　 -24.9　　　 642.7
11. <1306> 野村東証指数　　　1758　　 -57.2　　　　4005
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　1588　　 -15.1　　　　3306
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　1486　　　63.1　　　212000
14. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1258　　 125.0　　　 69190
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1194　　 -17.1　　　 84540
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1170　　　16.2　　　　 179
17. <314A> ｉＳゴールド　　　 985　　　35.5　　　 357.0
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　 915　　 -27.5　　　 59250
19. <1489> 日経高配５０　　　 859　　　 2.3　　　　3290
20. <1329> ｉＳ日経　　　　　 787　　 -32.3　　　　5916
21. <2516> 東証グロース　　　 686　　 318.3　　　 599.5
22. <1328> 野村金連動　　　　 663　　 -25.5　　　 17875
23. <1330> 上場日経平均　　　 638　　 -53.5　　　 59500
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　 604　　　-1.5　　　 756.2
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　 595　　　21.2　　　 59120
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 590　　　-8.8　　　 391.0
27. <1541> 純プラ信託　　　　 557　　　-5.4　　　　9300
28. <2251> 野村国債Ｄイ　　　 555　　 -45.7　　　 841.8
29. <1358> 上場日経２倍　　　 524　　　-5.6　　　104650
30. <200A> 野村日半導　　　　 523　　　14.2　　　　3230
31. <1651> ｉＦ高配４０　　　 420　　 121.1　　　　3070
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 372　　　-3.4　　　　1105
33. <1398> ＳＭＤリート　　　 359　　 -78.6　　　2071.5
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 352　　 -21.4　　　 68340
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 336　　　-9.9　　　 134.6
36. <2244> ＧＸＵテック　　　 311　　　 4.4　　　　2858
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 287　　 -64.8　　　2157.0
38. <2243> ＧＸ半導体　　　　 269　　　-6.9　　　　2959
39. <1571> 日経インバ　　　　 261　　　-7.1　　　　 363
40. <1348> ＭＸトピクス　　　 259　　 -42.3　　　　3951
41. <1308> 上場東証指数　　　 247　　 -57.2　　　　3955
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 246　　 -37.4　　　　2021
43. <2510> 野村国内債券　　　 237　　 415.2　　　 838.4
44. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 206　　　66.1　　　 10295
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 199　　 -37.8　　　　1178
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 183　　　21.2　　　　 111
47. <435A> ｉＦ日本配当　　　 182　　　16.7　　　　2415
48. <453A> ｉＳ米債カバ　　　 175　　 660.9　　　 798.0
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 174　　 -52.2　　　 565.0
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 172　　 -69.3　　　 55320
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース