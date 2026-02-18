千葉ドットが3/8・22のHG終了後にアフターパーティーを開催！

17日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の千葉ドットは、3月8日（日）に行われる北海道イエロースターズ戦と、22日（日）に行われる東京ヴェルディ戦の試合終了後に、オフィシャルファンクラブ「DOTS CLUB」の会員、パートナー企業、選手によるアフターパーティーを開催することをクラブ公式SNSで発表した。

会場は、試合が行われるYohaSアリーナ～本能に、感動を。～の周辺某所としており、時間はいずれも16:00から18:00となっている。今回のアフターパーティーは軽食・アルコール飲み放題付きで、選手のサイン入り私物やボールなどが当たるビンゴ大会や、1人1枚好きな選手とチェキを撮ることができるチェキ会、選手への質問コーナーなどを実施予定としている。

参加費は大人が6,000円、小学生～19歳が3,000円、未就学児は無料となっており、当日試合観戦はせず、アフターパーティーのみの参加も可能とのこと。なお、申し込み期限は3月8日（日）開催分が2月25日（水）23:59まで、3月22日（日）開催分が3月11日（水）23:59までとしている。