お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。結婚と第1子誕生発表の裏話を明かした。

1月31日に発表された朗報。芸人仲間には事前に報告し、ジュニアにも昨年10月には伝えていたという。ジュニアからは「いっさい漏れへんかったやろ！妻にだけは言ったけど、それ以外言ってない」と口のかたさをアピールされた。

報告した人たちの中でも「今田（耕司）さんがすごく印象的で」とケンコバ。「ジュニアさんにも“良かったなあ。奥さん第一やで”と言っていただいて。なんとお笑い芸人というのは人ができてるんだと。でも今田さんはなかなか言えないじゃないですか“奥さん第一やで”って…」と言うと、「だって経験ないねんもん」とジュニアが続いた。

ケンコバは「ほんとねえ、心の底からこの人には幸せになってほしいと…生意気ながら思ったんですけど」と前置きした上で、独身の今田の楽屋を訪ねて結婚報告した際の様子を振り返った。

「お話が…」「お、なんや！」「あの実は僕、結婚することになりました」「おっ！続くで〜！見とけよ〜っ！」と、軽快に応じる今田の姿を再現。その後も、トイレで汚れた床を自ら拭いて「こういうヤツに幸せが降りてくるんや」と徳を積んでいたことを明かした。「なんか泣けてくるわ」とジュニアも笑い、「ふっ切れはったんやろうな。俺の10年前の（結婚報告の）ときはちょっとキレてたもん。“なんやねんそれ”って」と回想した。

同収録が行われたのが、ケンコバが結婚、第1子誕生を午後10時に発表した1月31日。入れ違いで報告できていなかった吉本の重鎮、西川きよしに発表数時間前にスタジオから生電話をかけた。

「報告が…」と言った瞬間に、きよしから「ついに結婚するんかいな」と先に言われ、「すごい！そうなんですよ」と照れ笑い。昨年8月に結婚し、今年1月に第1子も誕生していたことを伝えると、「水くさいなあ…。8月に結婚したんかいな。この（今年の）8月に結婚すんのかと思ったわ」と不満をぶつけられた。

その後も、通話を終えようとすると「もう切んのかいな！」と切り返されるなど、楽しいやりとりを繰り広げていた。