ゾロ牧場として知られるエプスタイン氏所有の米ニューメキシコ州の地所＝2019年7月/Drone Base/Reuters/File

（CNN）米ニューメキシコ州議会下院は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏が同州に所有していた牧場を調査するため、超党派の特別委員会を設置することを承認した。

16日に可決されたこの法案は、「真実委員会」と呼ばれる当該の委員会に対し、「ゾロ牧場」として知られるこの地所における「犯罪行為の疑惑」を調査するよう指示。その他の「立法措置」が必要かどうかを判断するよう求めている。委員会は「証人の出廷の強制」と「召喚状の発行」の権限をそれぞれ有する。

法案には、「下院は、ゾロ牧場での犯罪行為の疑惑に関する調査の不履行とその潜在的な結果のリスクが、州の安全と福祉に引き続き影響を及ぼすことを懸念する。また立法府の不作為が続くことで、州政府に対する国民の信頼が脅かされかねないとも考えている」と記されている。

法案は賛成62票で可決された。反対に回った議員はいなかった。8人の議員は投票を免除された。

委員会設置は、エプスタイン氏に関連する大量の文書を司法省が公開したことを受け、透明性とさらなる調査を求めるための最新の動きとなる。文書の公開により、エプスタイン氏と有力者たちとの関係が明らかになり、複数の業界に衝撃が走っている。

ニューメキシコ州選出のメラニー・スタンズベリー連邦下院議員（民主党）は17日、法案の可決を称賛し、法案の共同提案者との会合で「ニューメキシコ州は連邦政府が対応できていない問題に対処している」と述べた。

「ニューメキシコ州のゾロ牧場では、長年にわたり性的暴行や虐待の疑惑が持ち上がっていた。この牧場はジェフリー・エプスタインが所有していた複数の地所の一つだが、これらの犯罪については地元当局もFBI（連邦捜査局）も徹底した捜査を行ってこなかった」（スタンズベリー氏）

法案の共同提案者の一人であるマリアンナ・アナヤ州下院議員（民主党）はCNNに対し、法案が超党派で可決されたことに「安堵（あんど）」を覚えると述べ、委員会は州に責任を問う用意があると付け加えた。

「現職の議員として、捜査を行うだけでなく、人々に責任を負わせることが我々の義務だと強く感じている。ジェフリー・エプスタイン本人だけでなく彼を助長した者たち、そして被害者を見捨てた機関にも責任を負わせる。たとえ州に対して責任を追及する事態になったとしても、それは必要な措置だと考えている」（アナヤ氏）

法案の条文によると、委員会は2027年1月1日の解散までに、少なくとも二つの報告書を提出する必要がある。一つは今年7月31日までに州下院指導部に、もう一つは12月31日までに全下院議員に提出することになっている。

司法省が最近公開したエプスタイン氏に関連する数百万ページに及ぶ文書の中には、地元ラジオ番組の司会者エディ・アラゴン氏に19年に送られた電子メールが含まれている。そこには「ゾロの外にある丘のどこかに、外国人の少女2人が埋められた。ジェフリーとマダムGがそう命じた」と記載されていた。

メールには「2人とも、乱暴かつ異常な性行為の最中に首を絞められて死亡した」と書かれている。真偽が確認できていないこの告発は、牧場の元従業員を名乗る人物から寄せられた。メールの送信者は司法省によって伏せられている。法執行機関がこれらの申し立てを捜査したかどうかは不明。

公開された文書によると、アラゴン氏は4日後にこのメールをあるアドレスに転送した。転送先は伏せられている。

17日にCNNの取材に応じたアラゴン氏は、メールは牧場で働いていた人物から送られてきたと考えていると説明。ただ思い当たる人物を明かすつもりはないとした。当該のメールアドレスに連絡を取ろうとしたが、メッセージが戻ってきてしまったとも述べた。

アラゴン氏は、このメールを持って地元のFBI事務所に出向き、地元のFBI捜査官に転送もしたと付け加えた。それ以降、メールに関して法執行機関から連絡は受けていないという。

このメールがきっかけとなり、ニューメキシコ州の公有地管理委員を務めるステファニー・ガルシア・リチャード氏は先週、州司法省及び州検察に書簡を送り、この申し立てを調査するよう求めた。

ガルシア・リチャード氏はCNNに対し、エプスタイン氏の牧場にはリースされていた州有地が含まれていたと語った。また19年のメールで言及されている牧場の背後の丘は州有地だと述べ、自身の知る限り、この疑惑は一度も調査されていないと付け加えた。

CNNはFBIに連絡を取り、メールの内容を踏まえて疑惑を調査したかどうかを問い合わせた。

ガルシア・リチャード氏はCNNに対し、書簡の送付後、州司法省の特別捜査局から州有地に関する「背景情報」や、同氏の機関が19年に公開した手続きや文書について問い合わせがあったと明らかにした。

ニューメキシコ州司法省は先週、ブランチ司法副長官に対し、19年に送付されたメールの無修整版と送信者の身元に関するすべての情報を共有するよう書簡で要請した。

州司法省は17日、CNNに対し、この書簡への回答はまだ受け取っていないと述べた。

CNNはこの要請に応じる予定があるかどうか、また追加のコメントを得るために、米司法省に連絡を取った。

下院で可決した法案の条文によると、エプスタイン氏が1993年に購入した当該の牧場は、元テキサス州上院議員ドン・ハフィンズ氏の家族により2023年に購入されている。ハフィンズ氏は現在、テキサス州の会計監査官に立候補中。

ハフィンズ氏は16日、ソーシャルメディアで、牧場購入時に支払われた金額はエプスタイン氏の被害者に寄付されたと説明。牧場はキリスト教徒の避難所として再建される予定だと述べた。

これまでのところ法執行機関から連絡は受けていないものの、もし連絡があれば全面的に協力すると、ハフィンズ氏は言い添えた。