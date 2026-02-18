ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の男女カーリングで“不正投球”疑惑が浮上し、審判体制変更にまで発展する騒動となっているが、波紋はいまだ広がり続けている。英紙は男子カーリングの出場国であるスウェーデンの地元紙が、今回の騒動の中心となっているカナダの試合に独自にカメラマンを派遣。不正行為の新たな証拠写真として掲載したと報じている。

前代未聞とも言える事態がカーリング界を揺るがしている。騒動の発端となったのは、13日（同14日）に行われた男子1次リーグのカナダ−スウェーデン戦。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた際、一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、スウェーデン側が申告。これを認めないカナダ側が反論し、口論に発展した。

紳士のスポーツといわれるカーリングはチーム同士の協議と自己申告をベースに試合が行われるが、これを受け、13日のイブニングセッションから審判2人が巡回して監視を強化することに。14日（同15日）に行われた女子のカナダ−スイス戦、男子の英国−ドイツ戦でもダブルタッチの反則疑惑が浮上していた。

しかし、実際に反則を取られた選手から審判の介入に不快感が示されると、世界カーリング連盟は15日（同16日）に新たなルールを発表。対戦チームからの要請があった場合のみ、審判が監視するというものになった。

こうした流れのなか、英紙「デイリー・メール」は「カナダの冬季五輪カーリング選手が公然と『不正行為者』呼ばわりされる事態に。スウェーデン紙が独自にVARを設置し、新たな不正行為が発覚した犯人に直撃取材を試みる」との見出しをつけて報道。記事によれば、スウェーデン紙「Aftonbladet」は16日に行われたチェコ―カナダ戦に「カナダの（禁止行為である）ダブルタッチの瞬間を撮影しようとして、カメラマンを送り込んだ」という。

そして「月曜夜、Aftonbladet紙は同紙カメラマンのポントゥス・オーレが撮影した写真を掲載し、そこにはカナダ主将のブラッド・ジェイコブス選手が前進動作中に花崗岩（ストーン）に触れているように見える様子が写っている」と報じた。なお同紙は、新たな疑惑の当事者となったジェイコブスへの直撃を試みたものの、「カナダの広報チームに断られた」と主張している。

他の英国メディアもこぞって報道し、五輪期間中に発生した不正投球を巡る騒動は、再び拡大してしまった。



