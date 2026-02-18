ドウシシャは、スムージーなどを簡単に作れるコードレス仕様のタンブラー型ポータブルミキサー「Mix＆Go（ミックスアンドゴー）」（PMB-70）を、2026年2月18日に発売します。カラーはホワイトとブラックの2色。実売価格は6578円（税込）。

「Mix＆Go」（ホワイト／ブラック）

記事のポイント 職場やジムなど、どこでも手軽に使える充電式のポータブルミキサー。冷凍フルーツやミルク、豆乳などを入れて混ぜるだけで本格的なスムージーが楽しめます。本体が取っ手付きのタンブラー形状なので、作ってそのまま飲めるのも◎。

本製品は、おしゃれなタンブラーのような外観と、コードレスで使える手軽さを両立したポータブルミキサーです。自宅はもちろん、オフィスや外出先でも、スムージーやプロテインドリンクを“飲みたいその瞬間”に作り、すぐに楽しむことができます。

リチウムイオン電池を搭載しているため、コードレスで使用可能です。付属のUSB Type-Cケーブルで、お持ちのACアダプターのUSB端子から充電が可能。充電時間は約4時間で、満充電状態には約8回攪拌できます。

モーター部分は本体下部に配置しているため、攪拌後は本体から取り外して下フタを取り付けることで、マグジョッキのように飲むこともできます。

約1万8000回／分の回転数とステンレス6枚刃により、氷や冷凍フルーツも削ることができます（目安：2.5cｍ以下）。スムージーやプロテインドリンクだけでなく、豆乳や離乳食づくりなど幅広い用途にも活用できます。

↑ステンレス6枚刃を搭載。

また、開始／終了ボタンと電源ボタンのみのシンプルな操作で、誰でも簡単に使用できます。

本体（モーター部分）は防水等級IPX6に対応しているため、水しぶきがかかるような場合でも安心してお手入れできます（※）。調理カップはパッキンなどのパーツが分解できる構造のため、細部まで乾かしやすく安心して使用できます。

※本体（モーター部分）を水に浸けること（水没）はできません。

上フタは、攪拌時と飲む際で付け替える必要がなく、スムージーを作ってそのまま飲むことができます。フタは直飲みとストローをさして使う2通りに対応しており、パーツはパッキンまで分解して洗えるため、お手入れも簡単です。

※ストローは付属しません。

ドウシシャ 「Mix＆Go」（PMB-70） 発売日：2026年2月18日 実売価格：6578円（税込）

