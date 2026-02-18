1児の母・長谷川理恵、息子リクエストの“手間かかる”一品披露「大変なのにすごい」「本格的」と反響
【モデルプレス＝2026/02/18】モデルの長谷川理恵が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のリクエストだという調理を作る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「手が込んでる」息子に作ったトマトの裏漉しパスタ
長谷川は「手間かかるけど夕飯は裏漉しパスタ食べたい！とボンからリクエスト 愛する息子のためならどれだけ大変でもやっちゃうよ〜」とつづり、トマトの裏漉しを行っている様子を動画で公開。丁寧にザルからボールにトマトを濾している様子が映し出されている。
また「きみの美味しいの笑顔は宝だからね 逆にこちらから聞かないと感想ゼロの人 献立、買出し、準備…食卓に並ぶまでの流れに思いを馳せてみたらどうだろうか？殿方のみなさん、美味しいは分かりやすく大げさが嬉しいですよ」と世の中の男性たちへ一言も添え、手料理は「愛でしかないわけよ！」と熱くしめくくっている。
この投稿には「手が込んでる」「愛情いっぱい」「息子さん幸せだな」「滑らかソース絶対美味しい」「大変なのにすごい」「本格的」「世の男性に読ませたい」「素敵なママ」といった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
◆長谷川理恵、トマトの「裏漉しパスタ」調理風景公開
◆長谷川理恵の投稿に反響
