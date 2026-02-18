ジス（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/18】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。様々な料理が並んだ食卓を公開し、反響を呼んでいる。

世界的K-POPアイドル「彩り綺麗」小皿ずらり貴重なおうちご飯披露

◆ジス、旧正月のおうちご飯公開


ジスは「おうちご飯が1番！皆さんあけましておめでとうございます」と旧正月の祝いの言葉とともに、食卓の写真を投稿。キムチやチヂミ、コチジャンやゼンマイのナムルなど、韓国の伝統料理がずらりと並んだ豪華な食卓の様子を披露している。

◆ジスの投稿に反響


この投稿は「めちゃくちゃ美味しそう」「ジスの手作りかな」「キムチがいい色」「野菜たっぷりで美容にもよさそう」「手作りチヂミ食べてみたい」「彩り綺麗」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

