田中みな実、すっぴん外出ショットが話題「オフ感すごい」「自然体で綺麗」
【モデルプレス＝2026/02/18】音楽ユニット・ホフディランの小宮山雄飛が2月17日までに、自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーで女優の田中みな実のすっぴんショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美人アナ「オフ感すごい」衝撃のすっぴん姿
小宮山は「珍しく蕎麦以外、甘味屋さんへ」とコメントし、田中と甘味を楽しむプライベートショットを動画にして投稿。「本人は『すっぴんだから出たくない』と言ってましたが、僕もすっぴんですから」と続け、抹茶のパフェと思われるスイーツを味わっている田中がノーメイクであることを明かした。この動画ではこのほか、小宮山のソロショットや東京駅前での田中のソロショットを見ることができる。
この投稿に、ファンからは「すっぴん可愛すぎる」「自然体で綺麗」「透明感にびっくり」「オフ感すごい」「抹茶スイーツ美味しそう」「スタイル抜群」「素敵なお写真」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
