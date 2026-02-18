見上愛＆上坂樹里がナース服で軽やかに飛び出す！ 次期朝ドラ『風、薫る』メインビジュアル公開
見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）メインビジュアルが公開。デザインは太田江理子が務めた。
【写真】『風、薫る』上坂樹里の撮影開始！ 「毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的」
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じる。
りんと直美のはつらつとした姿が魅力的なビジュアル。デザインした太田江理子は、「着物を脱ぎ、真っ白な看護服に身を包んだ2人が軽やかに飛び出す姿に、当時の女性たちが背負っていた古い価値観や固定観念を脱ぎ捨て、新しい道を切り開いていく物語を重ねました。りんと直美の希望に満ちたはつらつとした姿が、見る人にとっての『新しい道』へと背中を押すものになれば、と思います」とコメントを寄せている。
連続テレビ小説『風、薫る』は、NHK総合ほかにて3月30日より放送。
【写真】『風、薫る』上坂樹里の撮影開始！ 「毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的」
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じる。
連続テレビ小説『風、薫る』は、NHK総合ほかにて3月30日より放送。