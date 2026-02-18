柄本佑主演『メモリィズ』イッセー尾形、穂志もえか、香椎由宇ら7名の追加キャスト＆場面写真解禁
柄本佑が主演する映画『メモリィズ』にイッセー尾形、穂志もえか、香椎由宇、梅沢昌代、伊佐山ひろ子、成田裕介、占部房子の出演が決定。合わせて、場面写真が解禁された。
【写真】追加キャスト7名の姿も 映画『メモリィズ』場面写真ギャラリー
雄太（柄本）が九州の田舎町へとやって来たのは、脚を骨折した義父が回復するまで身の回りの世話をするためだった。義父が営む昔ながらの写真館の仕事を手伝いながら、東京にいる妻と娘との間で、スマホで撮った映像を交わす。大きな事件は何も起こらないが、日々の些細な出来事と、その記録と記憶の連なりに、家族の人生という長い時間の存在が、静かに、鮮やかに浮かび上がってくる──。
本作より新キャスト、場面写真が解禁。父の世話を雄太に託し、外国人旅行者向けツアーガイドの仕事と子育てを東京で続ける妻・ゆき役には穂志もえか。そして雄太の義父・誠役にイッセー尾形。ユーモアと厳しさを同居させる唯一無二の存在感で、深い記憶の物語を底から支え、言葉少なに雄太との日々を過ごす誠役を変幻自在に演じる。さらに、家族の大切な記憶を象徴する人物として香椎由宇が出演。そのほか、梅沢昌代、伊佐山ひろ子、成田裕介、占部房子も出演し、坂西未郁監督のデビュー作を固めている。
あわせて場面写真も解禁。雄太と義父の誠が映写機の前にいるシーン、ゆきと娘が雄太から届いた動画を見ている姿、皆で雄大な自然の前に佇む様子など、今回切り取られているのは家族の何気ない日常。しかしそれは、些細ながらふと思い出す家族の記録に似て、美しく愛おしい一枚一枚になっている。
映画『メモリィズ』は、2026年6月12日全国公開。
