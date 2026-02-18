ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。ペアでの優勝は日本史上初。三浦が更新したインスタにはコメントや「いいね」が殺到している。

三浦が１８日、自身のインスタグラムを更新。「オリンピック団体戦、個人戦での沢山の応援、本当にありがとうございました。７年間の想いが詰まったオリンピック。自分たちの積み上げてきたものを信じて最後まで諦めることなく滑り切ることができました」と記し、メダルをかけたツーショットや団体メンバーの集合ショットなどをアップ。

「個人戦では金メダル、団体戦ではチームＪＡＰＡＮのみんなで繋げて掴み取った銀メダル、とても嬉しかったです。今まで私たちを支えてくださった全ての方々に感謝を申し上げます」とつづった。

この投稿には、「素晴らしい演技に感動しました 諦めないこと、信頼すること、感謝すること、お２人のお人柄などたくさん勉強させて頂きました」「ペアが大好きになりました」「競技を超えた人と人との深い絆から生まれるパワーを目の当たりにしました」「日本中が感動の嵐でした りくちゃんお姉さんになって、龍一くん支えてくれたからふたりで取れたね」「世界一のペア」「何度見ても私も泣いてしまいます」「日本が明るくなりました」「同じ日本人として誇らしいです」など１０００件以上のコメントが寄せられ、９万件を超える「いいね」がつけられた。