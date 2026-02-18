UAが、30周年記念アルバム『NEWME』を本日リリースした

今作のタイトル『NEWME』には、単に新しい自分に生まれ変わるということではなく、日常の中で好奇心を忘れず、新鮮な目線を持っていられるようにというUAの想いが込められているという。アルバムには、2025年に配信された「Happy」、2月11日に先行配信された「WAKEUP feat. MFS」を含む全11曲が収録されている。新曲としては、2023年に逝去した坂本龍一が最晩年に書き下ろした「Twilight Before Sunrise」が収録される他、2月23日の武道館公演を控える藤原さくらや、そしてUAの長男である俳優・村上虹郎を客演に迎えた楽曲も収められている。

本日公開されたリード曲「ZOMBIE feat. 村上虹郎」のMVには、ボーカルとしても参加している村上虹郎も出演している。映像作家・MIZUNO CABBAGEがディレクションを手掛けており、SNSなどのネットを通して様々な個性に触れ、吸収する過程で不安定になる姿を「ゾンビ」で表現。そこから最終的にアイデンティティを確立していく様子が、実写とCGによって鮮烈に描かれているという。

https://youtu.be/BaYyiCy1pis

なお、『NEWME』の初回限定盤には、2025年6月21日のデビュー記念日に開催された＜UA 30th Anniversary Live at 日比谷野外大音楽堂＞の映像を全編収録したBlu-rayが付属する。デビュー曲「HORIZON」から本作に収録される新曲まで、30年のキャリアを網羅したライブ内容となっている。

◾️アルバム『NEWME』

2026年2月18日（水）リリース

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/ua/Linkall/newme.html 通常盤 ▼Pre-add / Pre-save＆ライブラリ追加キャンペーン

https://www.toneden.io/v-dd/post/newme

期間：2026年2月6日から2026年3月31日 ◯通常盤（CDのみ）

品番：VICL-66070

価格：￥3,630（税込） ◯初回限定盤（CD＋Blu-ray）

品番：VIZL-2450

価格：￥8,500（税込） ◯VICTOR ONLINE STORE限定セット（CD＋Blu-ray＋限定Tシャツ）

品番：VOSF-15308

価格：￥12,000（税込） ＜CD収録曲＞

NEWME

Mood

Happy

ZOMBIE feat. 村上虹郎

まわるみらい feat. 藤原さくら

WAKEUP feat. MFS

GORILLAS are still very shy

変身

Tonic

ALK

Twilight Before Sunrise ＜Blu-ray収録曲＞＊初回限定盤のみ

01.HORIZON

02.お茶

03.微熱

04.リズム

05.スカートの砂

06.Mood

07.ALK

08.愛を露に

09.電話をするよ

10.TORO

11.雲がちぎれる時

12.数え足りない夜の足音

13.ミルクティー〜Love scene〜2人

14.AUWA〜TIDA

en1. Happy

en2. 情熱

en3. 甘い運命

en4. 太陽手に月は心の両手に ＜VICTOR ONLINE STORE限定セット詳細＞

30周年アニバーサリーを記念して、オリジナルデザインのTシャツを初回限定盤とセット販売。

サイズ：フリーサイズ（Lサイズ相当）＊身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈 22cm

※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。