UA、30周年記念アルバム『NEWME』本日リリース。長男・村上虹郎出演の「ZOMBIE feat. 村上虹郎」MV公開も
UAが、30周年記念アルバム『NEWME』を本日リリースした
今作のタイトル『NEWME』には、単に新しい自分に生まれ変わるということではなく、日常の中で好奇心を忘れず、新鮮な目線を持っていられるようにというUAの想いが込められているという。アルバムには、2025年に配信された「Happy」、2月11日に先行配信された「WAKEUP feat. MFS」を含む全11曲が収録されている。新曲としては、2023年に逝去した坂本龍一が最晩年に書き下ろした「Twilight Before Sunrise」が収録される他、2月23日の武道館公演を控える藤原さくらや、そしてUAの長男である俳優・村上虹郎を客演に迎えた楽曲も収められている。
本日公開されたリード曲「ZOMBIE feat. 村上虹郎」のMVには、ボーカルとしても参加している村上虹郎も出演している。映像作家・MIZUNO CABBAGEがディレクションを手掛けており、SNSなどのネットを通して様々な個性に触れ、吸収する過程で不安定になる姿を「ゾンビ」で表現。そこから最終的にアイデンティティを確立していく様子が、実写とCGによって鮮烈に描かれているという。
なお、『NEWME』の初回限定盤には、2025年6月21日のデビュー記念日に開催された＜UA 30th Anniversary Live at 日比谷野外大音楽堂＞の映像を全編収録したBlu-rayが付属する。デビュー曲「HORIZON」から本作に収録される新曲まで、30年のキャリアを網羅したライブ内容となっている。
◾️アルバム『NEWME』
2026年2月18日（水）リリース
購入：https://www.jvcmusic.co.jp/ua/Linkall/newme.html
▼Pre-add / Pre-save＆ライブラリ追加キャンペーン
https://www.toneden.io/v-dd/post/newme
期間：2026年2月6日から2026年3月31日
◯通常盤（CDのみ）
品番：VICL-66070
価格：￥3,630（税込）
◯初回限定盤（CD＋Blu-ray）
品番：VIZL-2450
価格：￥8,500（税込）
◯VICTOR ONLINE STORE限定セット（CD＋Blu-ray＋限定Tシャツ）
品番：VOSF-15308
価格：￥12,000（税込）
＜CD収録曲＞
NEWME
Mood
Happy
ZOMBIE feat. 村上虹郎
まわるみらい feat. 藤原さくら
WAKEUP feat. MFS
GORILLAS are still very shy
変身
Tonic
ALK
Twilight Before Sunrise
＜Blu-ray収録曲＞＊初回限定盤のみ
01.HORIZON
02.お茶
03.微熱
04.リズム
05.スカートの砂
06.Mood
07.ALK
08.愛を露に
09.電話をするよ
10.TORO
11.雲がちぎれる時
12.数え足りない夜の足音
13.ミルクティー〜Love scene〜2人
14.AUWA〜TIDA
en1. Happy
en2. 情熱
en3. 甘い運命
en4. 太陽手に月は心の両手に
＜VICTOR ONLINE STORE限定セット詳細＞
30周年アニバーサリーを記念して、オリジナルデザインのTシャツを初回限定盤とセット販売。
サイズ：フリーサイズ（Lサイズ相当）＊身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈 22cm
※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
