中日は１８日、本拠地開幕戦となる３月３１日・巨人戦の始球式をプロ車いすテニスプレーヤーで、生涯ゴールデンスラムを達成した愛知出身の小田凱人が務めると発表した。

小田は２００６年５月８日生まれ。９歳で骨肉腫になり、車いす生活に。１０歳から車いすテニスを始め、１８歳以下世界ＮＯ１決定戦「世界ジュニアマスターズ」単複優勝、世界ジュニアランキング１位を最年少で達成した。

２１年には、世界国別選手権「ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＷＯＲＬＤ ＴＥＡＭ ＣＵＰ」ジュニアカテゴリーで日本を初優勝に導いた。２２年１１月には、車いすテニスの年間チャンピオン決定戦「ＮＥＣ ＷＨＥＥＬＣＨＡＩＲ ＳＩＮＧＬＥＳ ＭＡＳＴＥＲＳ」で大会史上最年少出場で優勝した。

２３年は、全仏オープンでグランドスラム史上最年少優勝（１７歳１か月２日）＆最年少世界ランキング１位（１７歳１か月４日）を達成し、ウィンブルドン選手権も制覇。２４年は全豪オープンを制し、パリパラリンピックでは史上最年少金メダリストに。２５年には全米オープンを制し、男子選手史上最年少の１０代での生涯ゴールデンスラムを達成した。