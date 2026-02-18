町田FWテテ・イェンギがACLEで2ゴール

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は2月17日に各地でリーグステージ最終節の試合が行われ、FC町田ゼルビアが成都蓉城（中国）に3-2で勝利。

新外国人FWテテ・イェンギがあいさつ代わりの2ゴールを決めた。

前半7分に左サイドからクロスが入ると、ゴール前にはフリーで待つイェンギの姿が。あっさりとヘディングで流し込み、197センチの長身ストライカーは来日初ゴールを決めた。さらに後半22分にも、右サイドからのクロスをヘディングでゴールし、2得点の活躍で勝利に導いた。

ファンからも「めちゃうまい」「素晴らしいね」「デカすぎませんか？」「オーストラリア代表入れそう」「ヘディングはガチだな」「想像より器用になんでもできる印象」「イェンギうますぎる」「Jリーグの新しい環境破壊選手来たか！？」「町田の新たな武器」と、さまざまコメントが寄せられている。

スコットランド1部リビングストンからの期限付き移籍で今シーズンに向け加入したイェンギは、オーストラリア国籍の25歳。これまでリーグ戦、ACLEともに途中出場はあったが、初スタメンで残した2ゴールで勢いに乗りそうだ。

町田はこの勝利でACLEのグループステージ東地区の首位通過を決めている。（FOOTBALL ZONE編集部）