佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「花粉予想」

日本気象協会の予想によると、18日の花粉の飛散は「やや多い」見込みです。飯塚市では「多い」でしょう。花粉症の方はマスクやメガネなどで対策をするようにしましょう。



「気温の移り変わり（福岡市）」

木曜日まではこの時期らしい気温ですが、金曜日以降は一気に気温が上がります。特に今週末の日曜日は最高気温が21℃と、4月下旬並みの季節外れの暖かさでしょう。ただ、週明けにはまた冬らしい寒さが戻ります。冬物の出番はまだありそうです。



「最高気温はどうなのか？」

18日の最高気温は前日と同じくらいの所が多いでしょう。13℃前後の予想です。風が強めに吹くので、日陰では特に寒く感じられるでしょう。



「天気の予想」

高気圧に覆われてよく晴れます。夜になると雲が広がる所もありますが、天気の大きな崩れはありません。傘を持たずにお出かけできそうです。



「なのか間予報」

この先、気温の変化が大きくなります。特に3連休は日曜日が暖かく、月曜日との気温差に注意が必要です。また、日曜日は雲が広がりやすく、強い雨ではありませんが、にわか雨の可能性があります。