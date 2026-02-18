お笑いコンビ「野性爆弾」くっきー！（49）が17日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。お笑いコンビ「金魚番長」の箕輪智征（31）の結婚を祝福した。

先月、コンビでパーソナリティーを務めるポッドキャスト番組で結婚を発表した箕輪に対し、レギュラー陣は改めて祝福した。合コンで知り合ったお相手の一般女性とは、4年の交際を経て結婚。相方・古市勇介は面識がなく、その出演番組でいきなり知らされたという。

しかしプロポーズについて、箕輪は「結構失敗という感じ。ミスりました」と告白。2019年放送のTBS日曜劇場「グランメゾン東京」を夫妻で見ていたという箕輪は、当初フレンチレストランでのプロポーズを考えていた。下見に行くと、個室ではないため恥ずかしさもあり断念。近くにある芝公園からは東京タワーも見えており、「ここだ！」と確信した。

妻はかつてブライダルジュエリーの店で働いていたこともあり、希望の物を選ばせてあげたいという思いから指輪は用意せず、当日は花束のみを準備。サプライズで渡すため、公園の植え込みに隠したが、箕輪は「これはまず失敗」と振り返った。

当日公園に到着すると、なんとベンチは満員。仕方なく立ったままでのプロポーズに切り替え、妻を先に歩かせ花束を取り出したが、「30メートルぐらい手前」で妻が振り向いてしまったため、近づきながら「結婚してください」と言うスタイルに。妻は驚きながらも「よろしくお願いします」と返したが、そこでも花束に隠れていた虫が飛び去るというハプニングが起き、そちらに気を取られてしまったという。

そんなエピソードに、お笑いタレント・みなみかわは「でもまあ、うれしかったんじゃない？」とほっこり。披露宴を予定しているという箕輪に、くっきー！は「爆笑ユニットコントやります」「西遊記のコントをする」と出席する気満々の様子をみせながら、「良かったなぁ」と祝っていた。