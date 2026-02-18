「おれは人生で何がしたかったのだろうか」

27歳で大学に入り、31歳で就職氷河期に放り出された男は、長い迷走の末、なぜ“暴力団博士”と呼ばれる存在になったのか。貧困、家庭内暴力、非行、挫折。そのすべてをくぐり抜けた先にあった、人生を決定づけた「5分間」を辿る。

ノンフィクション作家で社会学者の廣末登氏の新刊『ヤクザが消えた裏社会』（筑摩書房）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



なぜ「暴力団博士」になったのか。写真はイメージ ©getty

筆者は、2025年4月時点で、おおよそ22年間、反社会的勢力の研究をしています。

なぜ、それほどの期間、反社研究をしているのかと、マスコミの方にも聞かれます。他に研究する学者が日本にいないことと、2015年頃から、反社会的勢力の性質が大きく変化したことから、やめられなくなったのです。

ワシントンポスト誌では「ヤクザのエキスパート」と書かれ、毎日新聞のコラム「憂楽帳」では、鈴木一生記者から「暴力団博士」とよばれる筆者の背景を、少し紹介させていただきます。

「暴力団博士」になったワケ

筆者は、貧しい家庭に育ちました。今でいうDV家庭で、父親の暴力に怯え続けた少年時代でした。その父親が、「学校に行くと負の人格投影（他者からの悪い影響）を受けるから、家で勉強させる」と宣言したため、小学校にはほとんど登校しませんでした。

40代後半になって地元で偶然、当時の同級生と会うと、「自分、転校したよね」といわれる始末です。

福岡市中央区天神が、中学校の校区でした。今のようにインターネットが無い時代ですから、ゲームはゲーセンに足を運ばないとプレイできません。当時の筆者にとって、これほどハマったものはありません。学校の校則がブラックで、坊主頭にしないといけないのがいやで、学校には行かず、自分の意志で街のゲーセンに通っていました。

ゲーセンやディスコ、飲み屋がある街は、「盛り場」といいます。そうした場所に出入りしていると、悪い先輩や土地のヤクザやチンピラとも知り合いになります。こちらは中学生ですから、年長の彼らは優しくしてくれます。居心地は悪くありません。気が付いたら、筆者も不良になっていました。

非行からの更生にはタイミングがあります。

10代で更生できる人もいれば、40代で更生する人もいます。実に様々です。筆者の場合は、ツーストライクの時点で気が付き、更生できました。ひとつの転機が訪れたからです。

警察署で絞られた帰り、署内で見た光景は衝撃でした。自分より年長の怖そうな不良が、手錠腰縄で連行されながら大泣きしていたのです。「こんなに気合入ったヤンキーが大泣きするっちゃけん、少年院というところは相当恐ろしいところなんだろうな」と勝手に合点して、不良を辞めて軟派に転向しました。

その後10年以上、社会でもまれ（あまり良いことはありませんでした）、紆余曲折を経て、大学に入学したのが27歳。一年生の時「犯罪学入門」を、三年次以降「犯罪学」を受講しました。このとき学んだ犯罪学とは、犯罪社会学です。日本の犯罪社会学は、アメリカの影響を強く受けています。

様々な理論を学んでも、元非行少年として手放しで納得できる非行原因の説明はありません。その時は「ちょっと違うな」と感じる程度でしたが。大学を4年で卒業し、就職して順風満帆な社会人生活をスタートしていたとしたら、後年、犯罪学の荒野を彷徨いながら、暴力団博士とよばれることもなかったと思います。

しかし、2001年の就職氷河期で、31歳の新卒を雇う酔狂な会社はありませんでした。仕方ないので、生活のために洋服の行商に就きました。

20代の頃に婦人服を商っていたこともあり、離島などの公民館や漁協などで、メーカーから破格で買い取った昨年の売れ残り服（キャリー品といわれるもの）の販売と、紳士服のオーダーの仕事をしました。これを暫く続けていましたが、どうにも人生に納得ができません。

「おれは、人生で一体全体何がしたかったのだろうか」という問いが、常に脳裏に浮かんできます。いいかげん、自問自答の繰り返しに耐えられなくなったとき、大学で学んだ犯罪学のことを思い出しました。

当時は素人ながら「そもそも、文化や風習が異なるアメリカの理論で、日本の非行や犯罪を説明しようというのが間違いじゃあないのか。だから、元非行少年としてシックリこないのだろう。じゃあ、おれが大学院で非行原因について研究できないかしら」と考え、指導教授に電話してみたのです。

人生を変えた「5分間」

家族サービス第一の教授は、普段、ほとんど研究室にいませんでしたが、この時は、たまたまいました。そこで「ちょっと進学について相談がある」と伝えると、今からすぐに研究室に来られるかといいます。「一時間ちょいで伺います」と、すぐに博多駅から新幹線で大学に向かったことは今でも鮮明に覚えています。

教授の研究室に到着し、本題の話し合いは5分程度のものでしたが、このときの僅か5分が、その後の人生に大きく影響することになったのです。

話を少し端折りますが、この後、2年間は英語の勉強に明け暮れ、ようやく犯罪学の原書が読めるようになった2003年に、大学院の門をくぐることになりました。

