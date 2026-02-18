アンカー・ジャパンは、スマート家電ブランド「Eufy」より、ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」を2月24日に発売する。価格は9万9990円。

「欲しい機能をすべてそろえたロボット掃除機の新定番」をうたう同機は、約10万円の価格でありながら、吸引とモップがけの2つの機能を備えるほか、モップの自動清掃や強力な吸引性能を備えている。

水拭き機能では、本体に浄水タンクと汚水タンクを備え、常にローラーモップを本体で洗浄しながら清掃するため、汚れを伸ばすことなく、常にきれいなモップで掃除される。また、約1kgの圧力をかけて押しながら拭くことで、手での雑巾がけのような洗浄能力を発揮し、しつこい汚れも除去できる。

吸引性能は、「Eufy X10 Pro Omni」の約1.8倍となる最大15000Paに進化。さらにブラシ設計を工夫し、ステーションでのゴミ収集時にブラシに絡まった毛を効率よく吸引し、毛がらみを手で処理する必要もないという。

ステーションでは、先述のゴミ回収やブラシ清掃のほか、モップ洗浄、温風乾燥、給排水まですべてを完結する。稼働状況はEufyアプリから確認できる。

本体カラーは、ブラックとホワイト。ブラックは2月24日、ホワイトは今春頃発売される。

主な仕様 製品名 Eufy Robot Vacuum Omni C28 サイズ ロボット掃除機本体：約32.7×35.0×11.1cmステーション：約35.3×43.7×43.0cm 重さ ロボット掃除機本体：約5.1kgステーション：約6.3kg 吸引力 最大15000Pa 水拭き 加圧式ローラーモップ 毛がらみ除去 DuoSpiral ブラシ クリーニングステーション ゴミ収集/モップ洗浄/モップ乾燥（温風）