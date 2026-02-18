「素晴らしいスタートだ」なんと！ 衝撃オランダデビューの20歳日本人がいきなり週間ベスト11入り！ トップチームで出場はなるか
今冬にRB大宮アルディージャからオランダの強豪AZへ完全移籍したDF市原吏音が、いきなり現地で高い評価を獲得した。
AZのリザーブチームであるヨングAZでプレーするU-23日本代表の20歳は、現地２月13日に行なわれたオランダ２部リーグ第27節のTOPオス戦で待望のオランダデビュー。センターバックとして先発フル出場を果たし、３−０の快勝に大きく貢献した。
対人の強さとカバーリング、そして持ち前のスピードを存分に発揮。堂々たるパフォーマンスが認められ、リーグ公式Xが発表した週間ベストイレブンに名を連ねた。クラブも公式Xでこれに反応し、「AZでの素晴らしいスタートだリオン！」と称賛のメッセージを送っている。
なお、AZ専門メディア『AZAlerts』も市原を高評価。デビュー戦のプレーについて、「20歳でこのスピードは印象的だ。最初の数メートルで非常に速く見え、さらにアジリティも兼ね備えている」と、その爆発的な加速力と機動力を絶賛していた。
異国の地で鮮烈な第一歩を踏み出した市原。トップチームデビューも含め、新天地でのさらなる飛躍に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】さっそく市原が選出！ オランダ２部の週間ベストイレブン！
